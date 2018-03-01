《日出而作》道指插３８０點油價挫逾２％，ＡＳＭ年多賺超過九成

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０２９．２０ 跌 ３８０．８３點╱１．５０％
標普５００ ２７１３．８３ 跌 ３０．４５點╱１．１１％
納斯達克 ７２７３．０１ 跌 ５７．３５點╱０．７８％
倫敦富時１００ ７２３１．９１ 跌 ５０．５４點╱０．６９％
法蘭克福ＤＡＸ １２４３５．８５ 跌 ５４．８８點╱０．４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２０．４９ 跌 ２３．４４點╱０．４４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．６０，歐元兌美元１．２１９３
《最新資訊》﹡美國第四季經濟增長下修正至２﹒５％
﹡據報白宮期待與到訪中方官員就貿易問題坦率交換意見
﹡長實（０１１１３）愛炫美４房戶，７８伙加價５％
﹡會德豐（０００２０）將軍澳ＭＡＬＩＢＵ快開價，研推低息按揭
﹡遠展（０００３５）荃灣川龍地申建屋，明城規闖關
﹡特朗普女婿失勢，禁接觸最高機密
﹡特朗普展開連任工作，委媒體總監任競選經理
﹡道指標指創逾兩年來最大單月跌幅，美債息差收窄
﹡美元受加息預期帶動升至５周高位，歐元受壓
﹡傳文翠珊準備拒絕歐盟的英國脫歐協議草案
﹡歐盟倡愛爾蘭島設共同管制區，文翠珊反對
﹡致浩達（０１７０７）料去年純利跌最多５５％
﹡ＡＳＭ（００５２２）去年多賺逾９２％至２８﹒２億，末期息１﹒３元
《國企紅籌》﹡上實城開（００５６３）逾５億人幣購上海二級土地開發商
﹡昆明機床（００３００）料去年淨虧損３﹒４億至３﹒６億
﹡大摩續望港所（００３８８）２９０元，高盛唱好銀娛（０００２７），瑞
銀薦瑞聲（０２０１８）
﹡北水連續兩日淨流出，大舉沽四行中信行（００９９８）騰訊
（００７００）買吉利（００１７５）
﹡時代中國（０１２３３）全年賺２７億人幣增３６％，息４１﹒４３分
《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）擬發美元優先票據，為債務再融資
《中國要聞》﹡上海發布智能網聯汽車道路測試管理辦法
﹡餓了麼估值９０億美元並有５億美元債務，美團曾洽購