《日出而作》道指插３８０點油價挫逾２％，ＡＳＭ年多賺超過九成

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５０２９．２０ 跌 ３８０．８３點╱１．５０％

標普５００ ２７１３．８３ 跌 ３０．４５點╱１．１１％

納斯達克 ７２７３．０１ 跌 ５７．３５點╱０．７８％

倫敦富時１００ ７２３１．９１ 跌 ５０．５４點╱０．６９％

法蘭克福ＤＡＸ １２４３５．８５ 跌 ５４．８８點╱０．４４％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３２０．４９ 跌 ２３．４４點╱０．４４％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．６０，歐元兌美元１．２１９３



《最新資訊》﹡美國第四季經濟增長下修正至２﹒５％

﹡據報白宮期待與到訪中方官員就貿易問題坦率交換意見

﹡長實（０１１１３）愛炫美４房戶，７８伙加價５％

﹡會德豐（０００２０）將軍澳ＭＡＬＩＢＵ快開價，研推低息按揭

﹡遠展（０００３５）荃灣川龍地申建屋，明城規闖關

﹡特朗普女婿失勢，禁接觸最高機密

﹡特朗普展開連任工作，委媒體總監任競選經理

﹡道指標指創逾兩年來最大單月跌幅，美債息差收窄

﹡美元受加息預期帶動升至５周高位，歐元受壓

﹡傳文翠珊準備拒絕歐盟的英國脫歐協議草案

﹡歐盟倡愛爾蘭島設共同管制區，文翠珊反對

﹡致浩達（０１７０７）料去年純利跌最多５５％

﹡ＡＳＭ（００５２２）去年多賺逾９２％至２８﹒２億，末期息１﹒３元



《國企紅籌》﹡上實城開（００５６３）逾５億人幣購上海二級土地開發商

﹡昆明機床（００３００）料去年淨虧損３﹒４億至３﹒６億

﹡大摩續望港所（００３８８）２９０元，高盛唱好銀娛（０００２７），瑞

銀薦瑞聲（０２０１８）

﹡北水連續兩日淨流出，大舉沽四行中信行（００９９８）騰訊

（００７００）買吉利（００１７５）

﹡時代中國（０１２３３）全年賺２７億人幣增３６％，息４１﹒４３分



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）擬發美元優先票據，為債務再融資



《中國要聞》﹡上海發布智能網聯汽車道路測試管理辦法

﹡餓了麼估值９０億美元並有５億美元債務，美團曾洽購

