《套期保值》現貨金昨天（２８日）企穩，由低位１３１３美元附近反彈，今早亞洲交易時
段（１日）在１３２０美元徘徊。美元反彈至三星期高位，美國去年第四季ＧＤＰ向下修訂至
２﹒５％，美股早段上升，投資者再度擔心鮑威爾昨天講話，金價轉跌。
不過，美股震盪、美債息率上升和通脹升溫的前景，加重投資者吸納黃金的興趣，但中國農
曆年過後，黃金需求減弱，料金價應在區間上落，支持位在１３０３美元，阻力在１３２８美元
。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
01/03/2018 09:37
《套期保值－蕭猷華》股市震盪，金價靠穩
《套期保值》現貨金昨天（２８日）企穩，由低位１３１３美元附近反彈，今早亞洲交易時
段（１日）在１３２０美元徘徊。美元反彈至三星期高位，美國去年第四季ＧＤＰ向下修訂至
２﹒５％，美股早段上升，投資者再度擔心鮑威爾昨天講話，金價轉跌。
不過，美股震盪、美債息率上升和通脹升溫的前景，加重投資者吸納黃金的興趣，但中國農
曆年過後，黃金需求減弱，料金價應在區間上落，支持位在１３０３美元，阻力在１３２８美元
。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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