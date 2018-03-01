《國金與投資－曾廣標》巴菲特的智慧型建言

《國金與投資》巴菲特發表了一年一度致股東大會的信，為各地的價值投資者信眾帶來新的

學習機會。巴老沒有著書立說，留下給千秋萬代的，就是每年致股東的信，當然，還有年中在股

東大會上的答問，會即時帶來更大的狂熱。

致股東的信相對來說較為深奧，但也有風趣和幽默的一面，它不僅介紹旗艦巴郡每年的最新

業績，亦表達巴菲特及其拍檔芒格對投資上市場的最新看法，更加值得細讀。



＊美企理想業績靠減稅＊



巴郡去年的帳面資產淨值增長了２３％，繼續跑贏大市，不過，巴老亦亳不諱言，較佳的增

長主要是由於第四季實現減稅令到盈利額外大增，巴老雖然是特朗普的批評者，但他也絕不唱衰

減稅對於企業的效益。事實上，減息不僅有助美國企業去年盈利的整體表現，對於今年或者以後

，都有實質的好處。現時，市場預期在低稅政策下，標普五百指數的成分股在２０１８年的盈利

平均會有１０％增長。不過，增長１０％便是否足以支持超過２０倍的市盈率，仍將有待市場考

驗。



＊看好美經濟卻持千億現金＊



巴菲特對於美國經濟仍然看好，因此，他表明主要的投資會在美國，不過，他也沒有推銷美

國股市在現水平仍有很大的升值潛力，事實上，巴郡手上的現金和短期債券已超過１０００億美

元，而去年巴郡並沒有進行大型的收購，反映出巴菲特不願意在高價的時候爭相搶購。



＊低息有利併購股神則無意舉債＊



他取笑一些企業的「急進ＣＥＯ們」，把併購視為性交一樣的必需行為，每每不惜代價去爭

購。巴老認為，這些行為也有其道理，因為現今息口低廉，借貸併購通常都可以增加公司的盈利

率。巴老只是不想借債收購及高價搶購而已。

巴菲特也承認，市場有時會出現事與願違的情況，本來，經營保險業務是巴郡最主要的現金

牛來源，然而，在去年，卻由於天災特別多，作出的賠償超出預算，旗下的保險業錄得了虧損。

當然，在其他的投資，巴郡仍有滿意的收成。



＊不盲目持貨清倉ＩＢＭ＊



巴郡也是一些巨企的主要股東之一，除了銀行業一向是投資的主力之外，巴郡近年亦不斷增

持蘋果的股票，帶來很大的資產增值，不過，巴菲特也不是每項投資都必勝，例如，巴郡在去年

差不多已清倉業績未如理想的ＩＢＭ股票。這再次說明了，價值投資絕非簡單的買入和持有，而

是要根據企業的業績表現和前景，作為持股的評估準則。

巴菲特一向著重股票的內含價值，認為只要以合理的價格買入偉大公司的股票便只以跑贏大

市，這除了是研讀公司的財務報告之外，還包含著對公司未來的預期和夢想。



＊按市價計算持股收益誤導公眾＊



事實上，巴郡較年青的一班基金經理，也常有參與操盤，以鍛鍊選股的能力，因此，巴郡也

有買賣股票，對於新規則要按投資股票的市值計算收益，巴老很不以為然，認為由於股價短期可

能有較大變動，這樣的入帳會常令到帳面上的盈利數字受到誤導，他指出股東們在今後的季度報

告中，必須留意此點。他下決定今後只在星期五收市之後宣布業績。

在香港，上市公司的股票投資，也是按年結日的股價來計算盈虧，因此，一些經常參與股票

買賣的公司，其帳面盈利常會出現較大的變動。巴郡在業績報告中會很清楚地列明持股的情況，

這對於小股東以至投資者來說，透明度已很高，但在香港，參與炒股票的公司大多不列明手上持

有哪些股票，令到買賣股票的盈虧變得更加無譜。例如，甚至有上市公司曾突然宣布投資內地Ａ

股大蝕，事前沒有風聲，當突然宣布炒輸，自必令股價大跌。由此可見，在揀選股票時，管理層

的操守和透明度，也是一個重要的考慮因素。



＊慎防美債價格仍偏高＊



在超低息時代，巴郡也有持有一些債券以增加收入，但主要是短期債券為主，皆因巴菲特認

為現階段債券的風險，不一定較投資股票為少。事實上，當美國息率正在向上時，債價所受的壓

力所受的壓力，較之股市有過之而無不及，當十年期美債的息口逼近三厘時，市場認為已很高了

，但其實，相對於正常情況，三厘的吸引力仍不大。

在每年致股東的信，巴菲特都留下不少金句，以下是今年我喜歡的

１﹒我們討厭槓桿，使我們多年來的收期受到影響，但我和查理（芒格）可以睡得很甜。

２﹒沒有人能告訴你暴跌何時會發生，就像綠燈也可能會即時變成紅燈一樣。

３﹒如果出現大跌，就是沒有負債者的黃金機會了。

４﹒業績有好有壞，但（基金經理）的手續費永遠不變。

５﹒投資者不用理會大眾的恐懼與貪婪，而是集中於股票的基本面上。

６﹒歡迎你５月５日來到奧馬哈，與巴郡的公司成員們見面。



《資深評論員 曾廣標》

