《行內行外－梁崇讓》本土業界往事只能回憶－前路迷惘（二）

《行內行外》雞去狗來又一載，雖然雞年股票指數和成交創出新高，但由於時代變遷，社會

蛻變的發展，業界過年的氣氛一年不如一年，本土業界的經營環境，沒有因指數和成交創新高而

有所改善，除了要遵行《共同申報準則》外，未來還要面對《實名登記制度》的實施，對本土業

界來說，任何新制度推行都會令營運成本增加，最無奈的是，種種開支的增加，並不能幫助公司

增加回報，但又必須執行新加的制度。

筆者上周曾提及，利用互聯網交易加快了投資市場交易速度，為投資者帶來方便，也增多了

成交額，但同樣也衍生出很多運作上和監管上的問題，《實名登記制度》的實施，對兩地的互聯

網交易，起到了一定監控的作用，相信可減少市場操縱行為。



＊除實名登記制外，網路保安亦須業界花費＊



此外，互聯網交易的發展也引起另類的網路罪行，這就是網路攻擊。據資料顯示，網路攻擊

已導致香港證券行業數以億計的損失，至於罪犯所用的手法，恕筆者在此不贅，此類罪行已引起

監管當局極度關注，監管機構希望提高互聯網交易的安全性，以提高金融市場的安全，增強抵禦

能力，以保障投資者的資產安全。去年１０月，證監會已發布了《降低及紓減與互聯網交易相關

的黑客入侵風險指引》，規定了對互聯網交易的２０條最低要求。

此外，證監會還發布了《有關資訊科技風險管理及網路保安的良好業界作業方式》，鼓勵從

事互聯網交易的持牌法團考慮，在其資訊技術和網路安全風險管理框架中，增加額外控制措施，

隨後更公布於本年４月２７日起，互聯網經紀行將為客戶登陸其互聯網交易帳戶實施雙重認證。

在２０１８年７月２７日之前，持牌法團必須實施並遵守指引中的控制措施，除了雙重認證

，香港證監會亦建議券商網上交易帳戶出現某些活動時，要立即通知客戶。例如在客戶登入系統

、執行交易、向協議方轉移資金、更改個人資料及重設密碼後以電郵或短訊作出及時通知，讓客

戶能隨時察覺到自己的戶口遭受黑客入侵（如有），可及時與券商聯繫查詢。香港證監會亦建議

擴展網路保安的規定至非交易所上市及買賣的證券交易，包括認可單位信託及互惠基金等。

明顯地，種種措施都必須花費才能建構設備。這不只是增加電腦的硬體和軟體就可執行，相

信還要專業人手的配合方能辦好。這對中資或外資機構來說，額外成本的增加，佔整體開支的比

例應不會太高，但傳統的本土公司卻不一樣，大多數公司的內地客源並不多，利用滬港通和深港

通渠道買賣股票比例也不高，在收入難於增加下，卻加添多項支出，心裏自然不快，也難怪本土

傳統證券公司稱現時１號牌的生意為雞肋行業，成本不斷增加，但收入卻來越少。不過，雖然證

券及期貨公司有面對經營困難的風險，但申請受香港證監會規管牌照的公司卻有增無減，尤其俗

稱９號牌的資產管理牌照。據資料顯示，由去年至今，獲證監會發牌的９號牌照公司接近２００

間，相信這２００間中，大多與內地資金有關。



＊ＡＩ帶來挑戰，影響行內就業＊



據悉，申請９號牌照，不託管客戶資產，開業和經營成本比１號牌公司相對較輕，添置人手

需求也較少，如只涉及私募基金、資金和客戶，申請過程也較簡單和容易，在收支效益上較１號

牌高。近年內地資金和私募基金對來港參與資管業務趨之若鶩，所以形成９號牌照公司的增長速

度加快，但這類公司除了要聘請負責人員外，對其他業內崗位的需求不會太多。因此，行內職位

只是局部需求增加。很明顯去年成交增加，未能帶動行業就業全面興旺，反觀業內從業員，除了

要配合未來政策外，還要面對和接受科技智能ＡＩ帶來的挑戰，現時智能發展會愈來愈快，勝任

能力會愈來愈強，數據資料也愈來愈多，這些ＡＩ不需要薪金，只需要供電和網路，就會一年

３６５天，一天２４小時「上班」，可幫助人類創造世界上大部分的財富，現時業內已５０％的

工種可被自動化工具取代，這比例還有上升的趨勢。

有專家估計，任何帶有「助理」、「代理」或「經紀」等字樣的職位都很可能被ＡＩ所取代

。作為證券及期貨業的中介人，如硬說前路是康莊大道似乎是自欺欺人吧！至於港交所

（００３８８），已沒有舊日血濃於水的情懷，又何來還會關心本土業界呢？



後記：由於經營９號牌照的公司愈來愈多，因此相信證監會將會加強資產管理業規管及銷售

的透明度，消息指出有關當局稍後將會公布和落實有關《基金經理操守準則》的加強措施，希望

屆時不會令香港資產管理行業又步入寒冬。其實除了香港，內地於去年１１月已下發資管新規的

徵求意見稿，強調資產管理業務不得承諾保本保收益，估計新規定一旦生效，重點是希望切斷商

業銀行與影子銀行系統間的聯繫，這表明兩地有關當局不希望機構掛著資管的旗號而作出軌的行

為。

由此可見，雖然９號牌照的申請有增無減，但這並不代表該行業將來會惠及業界從業員和一

定好做（Ｇｏｏｄ Ｊｏｂ），何況現時的「高頻交易」（ＨＦＴ）是利用電腦運算速度，短時

間內進行數千或數百萬宗的交易，而很多演算法交易系統也是利用電腦快速決定交易決策，有一

種計算方法是演算法交易（Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｉｃ Ｔｒａｄｉｎｇ），主要是運用特別研發

的交易策略和資料運算而做出交易決策，計算買賣的時機和注碼等都可由電腦執行，這些都是人

腦無法做到的。

現今世上已有對沖基金使用演算法和ＡＩ進行交易，例如管理１６００億美元資產的全球最

大對沖基金公司Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，以及管理３２０億美元的對

沖基金Ｔｗｏ Ｓｉｇｍａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ等。因此，管理顧問Ｏｐｔｉｍａｓ預測

，到２０２５年，華爾街有９萬個或３０％的資產管理職位將被ＡＩ智能取代，亦有４﹒５萬個

或１５％銷售及交易職位受到影響，而整體華爾街職位減幅約２３萬或１８％。這項預測，對本

土業界有何啟示？日後股票市場會否真如筆者去年在《行內行外》所說變成了ＡＩ高低的決戰了

，人類利用科技的發展，最後是否真的會打敗人類自己？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

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