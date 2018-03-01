《選股情報－石鏡泉》３１６碌！

《選股情報》昨（２８日）文題是「３１６碌？」今日（１日）文題是「３１６碌！」相差

只是「？」與「！」。已足以使今持股者心煩無持股者心安。

投資要賺大錢要於高位能捨得斬才有本在低位買貨。「捨」「得」知易行難。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

