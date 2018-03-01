《專家之言－黃德几》理文造紙（２３１４）績佳受惠行業穩定發展

《經濟通通訊社１日專訊》造紙業早於近年已開始進行改革，配合中央大力推行環保政策，

嚴格執行排放標準，從而提高行業門檻，並淘汰部分落後產能，反而對大型的造紙商更為有利。

理文造紙（０２３１４）主要從事生產、銷售包裝紙，以及近年積極發展衛生紙業務，在行業具

龍頭地位。



＊績佳去年多賺７６％，主要業務持續向好＊



截至去年１２月底止全年，受惠紙價隨能源、原材料以及運輸成本急升而上漲、整體銷售收

入上升，加上增值稅退稅政策優惠，令邊際利潤錄得理想增幅，集團純利按年大升７６﹒１％至

５０﹒４億元，營業額按年升４０﹒９％至２５８﹒３７億元。期內，毛利按年升８４﹒１％至

７５﹒１３億元；每股盈利１１１﹒４７仙。集團擬派末期息每股２０仙，連同中期息１７仙，

全年派息共３７仙；派息比率約３３％。

包括牛咭紙及瓦楞芯紙的包裝紙業務，為集團主要收入來源，去年度分部收入按年上升３５

﹒６％至２３１﹒０３億元，佔總收入的８９﹒４％。除了內地市場，集團亦已進軍海外包裝紙

市場，於國外投資興建造紙廠以配合拓展東南亞市場，越南後江省之年產能４０萬噸造紙機項目

已投產。同時，江西廠房年產能約４０萬噸之ＰＭ２１造紙機亦已投產。現時集團之包裝紙總年

產能超過６００萬噸。



＊衛生紙業務成增長動力，可於８﹒７元吸納＊



至於衛生紙業務，現時集團衛生紙年產量共６８﹒５萬噸，包括重慶工業園１０台年產量共

４６﹒５萬噸、江西工業園２台年產量共１１萬噸、及廣東東莞洪梅廠區２台年產量共１１萬噸

之衛生紙生產機已全面投入生產銷售。隨著產量提升，集團正好利用此規模生產優勢及在重慶的

木漿生產設備，進一步降低製造衛生紙產品之成本。另外，集團於重慶工業園新增的２台年產量

共１１萬噸之衛生紙生產線預計於今年投產。投產後衛生紙產量將達至７９﹒５萬噸，未來衛生

紙業務將為集團作出顯著貢獻，成為另一主要增長動力。

走勢上，２月９日跌至７﹒８６元止跌回升，形成上升軌，ＳＴＣ％Ｋ線回落至接近％Ｄ線

，ＭＡＣＤ維持牛差距，宜候低８﹒７元吸納，反彈阻力１０元，不跌穿８﹒３元續持有。《金

利豐證券研究部執行董事黃德几》（筆者為證監會持牌人士，本人並無持有上述股份）

