《專家之言－李偉傑》３月波幅料介乎３０４００至３２０００點

《專家之言》港股在本周二，除了成功收復２月５日下跌裂口底部３１７１２點水平外，亦

接近由１月２９日港股歷史高位３３４８４點回落至２月９日２９１２９點反彈０﹒６１８，最

高反彈至３１７９９點，短期目標已經達成，恆生指數亦成功在低位２９１２９點位置反彈超過

２６００點，恆生指數反彈幅度９％，既然目標已達成，相信要再次展開整固格局，在２月２７

日見北水驚港股通走資，加上聯儲局新任主席鮑威爾出席聽證會後，市場了預期今年有機會加三

至四次利息，再次觸發１０年期債息上升，港股亦在短時間內帶來調整機會，今次情況比較上樂

觀是因為ＶＩＸ波動指數型處於１５至２０，偏低水平，因此估計今次震盪比較深的位置可能會

在近期牛證重貨區３０４００點水平，在市低不算太弱的情況下，可博反彈。

預料港股踏入三月份初段，將呈新一輪波浪整固格局，上落波動位置將可擴大至３０４００

點至３２０００點，重磅藍籌股份等待業績公布，現階段將炒股不炒市，而近期公布業績的銀行

及金融股份表現能由於市場預期外，貸款減值大幅減少，亦反映經濟狀況回穩，個別業績優秀的

股份繼續受資金追捧，兩會行情繼續值得關注，市場預計兩會投資主題包括工業及國企升級，以

及地圖板塊例如雄安新區及大灣區等概念股。《財經評論員 李偉傑》

（筆者本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

