【代幣風暴】美證監調查ＩＣＯ，加大對虛擬貨幣融資監管力度

《經濟通通訊社１日專訊》據外電引述消息人士報道，美國證監（ＳＥＣ）已經向參與虛擬

貨幣市場的科技公司及顧問發出數十張傳票以及要求提供相關資料。

這場大範圍的調查令規模達到數十億美元的虛擬貨幣融資市場所面臨的監管壓力急增，此前

ＳＥＣ已多次暗示首次代幣發行（ＩＣＯ）可能違反證券法。

據悉，部分傳票要求有關方面提供ＩＣＯ銷售及預售結構方面的資料，雖然ＩＣＯ是作為一

種融資手段，但所受的監管遠低於ＩＰＯ。（ｍｎ）

