【新股上市】傳小米考慮在內地和香港雙重上市

《經濟通通訊社１日專訊》市場消息人士指，中國有關部門已要求小米於內地上市，故小米

現正考慮於香港及內地雙重上市，惟計劃仍可能有變。

據悉，預計小米將於今年下半年進行（ＩＰＯ），籌資１００億美元，有可能成為今年全球

最大規模ＩＰＯ。其中一位知情人士稱，小米的估值目標為８００億至１０００億美元。

（ｆｆ）

