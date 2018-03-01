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01/03/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》非製造業商務活動２月續佳

　　《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１８年２月份擴張力度無疑略見放慢，乃
續受（１）建築業於急漲後有持續較大程度的轉弱，但（２）服務業的表現尚屬不錯，尤其是（
３）投入品價格拉動銷售價格明顯回落，使行業強化競爭力和吸引力，並可以在政府強化供給側
的政策的支持底下發揮更大、更新的積極作用。國民經濟肯定可保穩中求進發展步調。
　
＊建築業的擴張力度續收窄服務業漸提升＊
　
　　來自中國國家統計局服務業調查中心與中國物流與採購聯會所發布的最新資料，可見非製造
業的商務活動指數於２０１８年２月份達５４﹒４，比１月份的５５﹒３下降０﹒９個百分點，
相對於對上一個月比２０１７年１２月份５５的月環比長０﹒３個百分點的，且結束三連升之局
，表現當然頗為遜色，但此數仍處於較快的擴張軌道，尚可接受。最新的發展為：
　
　　導致整體非製造業商務活動指數擴張力度減弱的，乃（甲）建築業，最新發展不理想之情，
可見之於（ｉ）商務活動指數於２０１８年２月份達５７﹒５，比１月份的６０﹒５回落整整３
個百分點，而對上一個月的環比更是下降３﹒４個百分點，相對於２０１７年１２月份６３﹒９
環比上升２﹒５個百點，當然差勁，亦拖低整體非製造業的表現。
　　建築業的（ｉｉ）新訂單分類指數於２月份僅達４９﹒５，不僅比１月份的５２﹒８低
３﹒３個百分點，更回落至臨界點５０以下的輕微收縮劣境，唯是此一減幅較對上一個月相對於
２０１７年１２月份的５８﹒１所減的５﹒３個百分點，尚少減２個百分點，問題是壞的情況並
未減退，反而有日益轉差傾向；此使行業的（ｉｉｉ）從業人員分類指數５３﹒５，比１月份的
５５﹒４跌１﹒９個百分點，對上一個月的環比跌幅只為０﹒５個百分點５５﹒９。
　　但建築的業務活動預期指數於２０１８年２月份所達６１﹒２，環比回落０﹒５百分點，更
為連續１０個月皆踞６０以上的相對高度擴張軌道。

＊至於（乙）服務業，於２０１８年２月份尚保持較為穩＊

　　定的擴張力度：（一）商業活動指數５３﹒８，比１月份的５４﹒４環比減少０﹒６個百分
點，而對上一個月的環比長整整１個百分點，故２０１８年前兩個月仍保持０﹒４個百分點的長
，２０１７年１２月份５３﹒４回落０﹒２個百分點。服務業中的行業仍保持有擴張，亦有收縮
的發展形態，其中（Ａ）「零售業、餐飲業、鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視和衛星傳
輸服務、互聯網軟件信息技術服務、生態保護和環境治理業等商務活動指數位於５６以上的較高
景氣區，業務總量明顯長」，所言之「位於５６以上的較高景氣區」，比１月份的「５５以上的
較高景氣區間」，高１個百分點，略有提升，算是頗為不錯的發展態勢。
　　尤其是（ａ）「零售業、餐飲業、鐵路運輸業、航空運輸業」之高速擴張，乃「與春節假日
消費相關」的行業，居民於節日長假期出外消費其至旅遊的意欲強烈，反映出收入與經濟同步增
長的同時，更重要是政府的供給側政策所衍生的良效。
　
＊零售餐飲鐵路航空受惠春節假期啟示性佳＊
　
　　（ｂ）電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務等行業，續處較快擴張之列
乃續受惠於零售消費市場朝著信息化、技術化的新層面成長。國家相當積極、主動和重點鼓勵以
「互聯網＋」促互聯網與居民日常消費、購物、投資、玩樂等活動緊扣起來，而移動電話通信的
迅速發展，相信互聯網及軟件信息技術服務業需求更殷。
　　難得的是（ｃ）生態保護和環境治理業等商務活動指數位於５６以上的較高景氣區，當有特
別良性的啟示作用。
　　（Ｂ）於臨界點以下者，有：資本市場服務、保險業、房地產業、居民服務及修理業等行業
商務活動指數位於臨界點以下，業務總量有所回落；其中房地產業、居民服務及修理業等行業的
商務活動指數一直低於臨界點，顯示房地產市場的整固，為時不短也。
　　服務業的（二）新訂單分類指數於２０１８年２月份達５０﹒７，比１月份５１﹒９和
２０１７年１２月份的５２要低，應與是月份乃春節長假期的季節性因素有關。
　　需要指出者，為服務業的（三）投入品價格分類指數於２０１８年２月份達５２﹒４，環比
大幅減少１﹒１個百分點，而１月份５３﹒５環比只０﹒３個百分點，和２０１７年１２月份
５３﹒２的環比更是大幅減少１﹒７個百分點，遂使（四）銷售價格分類指數於是月份回落至臨
界點之下的４９﹒６和環比減少２﹒９個百分點，遠遠抵銷１月份的５２﹒５環比升０﹒５個百
分點之壓。服務業的競爭力，顯然反覆增長。
　　特別是服務業的（五）從業人員分類指數４９﹒６環比上升０﹒５個百分點，而１月份
４８﹒４則回升０﹒２個百分點，減低收縮幅度，有回穩之兆。
（丙）非製造業業務動預期指數於２０１８年２月份為６１﹒２，環比減低０﹒５個百分點，結
合１月份６１﹒７環比０﹒８個百分點，使２０１８年前兩個月仍能淨增０﹒３個百分點，此亦
有相對良性的啟示。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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