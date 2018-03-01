《異動股》ＡＳＭ去年多賺逾９２％大摩續籲增持，現逆市漲４％

《經濟通通訊社１日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）現價上升４％，報１１７元；主動

沽盤８７％；成交約５８萬股，涉資６５６２萬元。

公司公布截至去年１２月底止全年業績，純利２８﹒１５億元，按年增加９２﹒３３％，每

股基本盈利６﹒９元，派末期息１﹒３元。

期內收入１７５﹒２３億元增２２﹒９７％；毛利７０﹒５１億元升３１﹒６２％。

單計第四季，收入為４２﹒２７億元，按年增２０﹒０６％，亦較市場預期的４１﹒６億元

高；盈利４﹒５８億元按年升１８﹒４４％，比市場的４﹒７億元為遜色。

大摩最新維持其「增持」評級，及目標價１３５元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＡＳＭ （００５２２） １１７﹒０００元 上升４％

威雅利 （００８５４） ５﹒６３０元 無升跌

中芯國際 （００９８１） １０﹒３２０元 下跌２﹒０９％

華虹半導體（０１３４７） １４﹒９００元 下跌１﹒５９％

上海復旦 （０１３８５） ６﹒２００元 無升跌

海亮國際 （０２３３６） ０﹒４００元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒３４５元 無升跌

先進半導體（０３３５５） ０﹒８３０元 無升跌

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（ａｌ）

