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即市新聞

01/03/2018 09:31

《異動股》ＡＳＭ去年多賺逾９２％大摩續籲增持，現逆市漲４％

　　《經濟通通訊社１日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）現價上升４％，報１１７元；主動
沽盤８７％；成交約５８萬股，涉資６５６２萬元。
　　公司公布截至去年１２月底止全年業績，純利２８﹒１５億元，按年增加９２﹒３３％，每
股基本盈利６﹒９元，派末期息１﹒３元。
　　期內收入１７５﹒２３億元增２２﹒９７％；毛利７０﹒５１億元升３１﹒６２％。
　　單計第四季，收入為４２﹒２７億元，按年增２０﹒０６％，亦較市場預期的４１﹒６億元
高；盈利４﹒５８億元按年升１８﹒４４％，比市場的４﹒７億元為遜色。
　　大摩最新維持其「增持」評級，及目標價１３５元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＡＳＭ　　（００５２２）　１１７﹒０００元　　　上升４％
　　威雅利　　（００８５４）　　　５﹒６３０元　　　無升跌
　　中芯國際　（００９８１）　　１０﹒３２０元　　　下跌２﹒０９％
　　華虹半導體（０１３４７）　　１４﹒９００元　　　下跌１﹒５９％
　　上海復旦　（０１３８５）　　　６﹒２００元　　　無升跌
　　海亮國際　（０２３３６）　　　０﹒４００元　　　無升跌
　　晶門科技　（０２８７８）　　　０﹒３４５元　　　無升跌
　　先進半導體（０３３５５）　　　０﹒８３０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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