《外匯達仁－盧楚仁》日圓３月看高一線

《外匯達仁》美聯儲局主席鮑威爾周二（２７日）在國會所發表的言論，在市場的解讀中，

都視為「鷹」派的言論，繼而令美元抽升美股受壓，但我則不太認同。



＊今將再發言料較溫和＊



鮑威爾對經濟前景十分有信心，以致他說話上帶有強硬色彩，引致被視為「鷹」派，但我個

人而言，他發表的都是老生常談的言論，沒甚麼「鷹」派或「鴿」派。雖然近日有部分美國經濟

數據如ＧＤＰ開始輕微放緩，但整體而言，美國經濟就如聯儲局和鮑威爾所說的依然強勁。在經

濟強勁下，息口和股市同步向上過去亦屢見不鮮。所以，我對美股後市會出現股災的說法不太認

同，但調整在所難免。

鮑威爾今日（１日）繼續在眾議院出席聽證會，相信他汲取前日經驗之後。再加上股市在他

發表言論後持續受壓，估計他今日言論或會較為溫和，令金融市場有喘息空間。



＊英鎊歐元料見底回升＊



在匯市，英鎊受「脫歐」談判出現阻滯而進一步下跌，歐元則受星期日（４日）德國社民黨

為籌組聯合政黨投票，和意大利大選的不明朗因素而受壓。但我對「脫歐」談判，德國社民黨投

票和意大利大選都抱有樂觀看法，故相信英鎊和歐元會見底回升。英鎊兌美元分別在１﹒３６５

５和１﹒３５４９有強大支持，而歐元兌美元則在１﹒２０９２也有強大支持，故在造好風險管

理下，均分別可以趁低吸納英鎊和歐元。



＊年結月份料日圓續強＊



不過，近日在匯市裏，最強勢的卻是日圓，主要受到日本央行日前被發現減少超長日債券購

買規模，令市場再次炒作日本收緊貨幣政策概念，再加上避險情緒支持。況且，日本正踏入年結

月份，導致日圓呈現強勢，故相信後市會出現易升難跌的格局，而再次邁向１０５﹒５５阻力，

若破此阻力便會到１０４﹒３４阻力。《ｉＢＥＳＴ ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁 盧楚仁》

