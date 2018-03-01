《午市前瞻》港股未見恐慌性拋售，暫３００００╱３１８００波動

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾對經濟的樂觀評估，令聯儲局加速加息的

預期持續發酵，外圍下挫，道指跌３８０點或１﹒５％，至２５０２９點；標普５００指數下挫

３０點或１﹒１％，至２７１３點；納指跌５７點或０﹒８％，至７２７３點。港股夜期昨日收

報３０６３１點，跌１０１點，低水２１４點，而港股ＡＤＲ比例指數亦跌２１９點。港股今早

低開３６７點或１﹒１９％，報３０４６７點，之後最低見３０４５３點。不過，財新公布２月

中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒６，按月微升０﹒１個百分點，與２月官方製造業ＰＭＩ創逾年半新

低走勢背離，Ａ股倒升，港股見趁低吸納買盤。在重磅股騰訊（００７００）領軍反彈，港交所

（００３８８）、碧桂園（０２００７）、平保（０２３１８）亦跟隨造好，令港股最終倒升，

一度高見３０９４５點，半日收報３０９１７點，升７２點或０﹒２４％，主板成交６３５億元

。

國指升２８點或０﹒２３％，報１２４１０點。滬指升１９點或０﹒６０％，報３２７９點

。



＊騰訊反彈逾２％，渣打績後捱沽＊



騰訊今早低見４２８元後反彈，午收漲２﹒４１％，報４４２﹒６元，試闖十天線（約

４４５﹒８０元）。其他科網股亦跟隨造好，ＩＧＧ（００７９９）升７﹒４％，報１０﹒７４

元。金山軟件（０３８８８）、中軟國際（００３５４）分別升４﹒８４％及３﹒８３％，報

２７﹒１元及５﹒９６元。

匯控（００００５）跌０﹒１９％，報７７﹒８５元。早前放榜的渣打（０２８８８）獲麥

格理續看中性評級，股價繼續走低，跌２﹒８５％，午收８６﹒９元。恆生（０００１１）下周

一（５日）除息，今日升０﹒６２％，報１９５﹒７元。

信置（０００８３）去年多賺兩倍派特息，野村叫買入目標價１７﹒６元，股價漲

３﹒３２％，報１４﹒３元，為半日升幅最大藍籌。其他藍籌方面，港交所、友邦

（０１２９９）分別升２﹒０４％及跌０﹒９２％，報２８９﹒８０元及６４﹒９５元；平保升

０﹒９６％報８４﹒２５元。



＊越地績優受捧，大生農業遭洗倉＊



銀娛（０００２７）獲高盛升目標，價升１﹒０２％，報６９﹒２元，金沙（０１９２８）

跌０﹒１１％，報４４﹒１元。

越秀地產（００１２３）全年多賺４７％，半日升５﹒８１％，報１﹒６４元。碧桂園

升１﹒９９％，報１４﹒３６元。中海外（００６８８）升０﹒７３％，報２７﹒７元。

大生農業金融（０１１０３）急插５１﹒７４％，報０﹒２２２元；成交約１１﹒８９億股

，涉資２﹒１３億元。盤中低見０﹒１０８元，見近五年低。該股暫為跌幅最大個股。直通電訊

（０８３３７）再炒高６３﹒６４％報０﹒２７元，為升幅最大個股。



＊李偉傑：騰訊績前吼４２０元吸＊



美股全線下滑，港股今早失守３０５００點關口後回升。財經評論員李偉傑《經濟通通訊社

》表示，現階段暫未見投資者出現恐慌性拋售，雖然港股早市低開三百多點，相信只是獲利回吐

盤所致，很快侯回升。但考慮到南下「北水」續流出，港股短期流動性仍存憂慮，因此，他預料

港股短期內將在３００００點至３１８００點區間大幅波動。

展望後市，投資者宜留意中國「兩會」會議有何新消息、本港藍籌業績公布，以至美國聯儲

局３月２０日至２１日議息會議聲明。

他建議投資者「炒股不炒市」，可以吼買將於本月２１日放榜的騰訊。他預料，該股業績表

現應較預期佳，可望續受北水追捧。他建議投資者可在績前於４２０元買入，上望４６０元。（

ｇｖ、ｆｆ）

