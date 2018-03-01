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即市新聞

01/03/2018 12:45

《午市前瞻》港股未見恐慌性拋售，暫３００００╱３１８００波動

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾對經濟的樂觀評估，令聯儲局加速加息的
預期持續發酵，外圍下挫，道指跌３８０點或１﹒５％，至２５０２９點；標普５００指數下挫
３０點或１﹒１％，至２７１３點；納指跌５７點或０﹒８％，至７２７３點。港股夜期昨日收
報３０６３１點，跌１０１點，低水２１４點，而港股ＡＤＲ比例指數亦跌２１９點。港股今早
低開３６７點或１﹒１９％，報３０４６７點，之後最低見３０４５３點。不過，財新公布２月
中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒６，按月微升０﹒１個百分點，與２月官方製造業ＰＭＩ創逾年半新
低走勢背離，Ａ股倒升，港股見趁低吸納買盤。在重磅股騰訊（００７００）領軍反彈，港交所
（００３８８）、碧桂園（０２００７）、平保（０２３１８）亦跟隨造好，令港股最終倒升，
一度高見３０９４５點，半日收報３０９１７點，升７２點或０﹒２４％，主板成交６３５億元

　　國指升２８點或０﹒２３％，報１２４１０點。滬指升１９點或０﹒６０％，報３２７９點


＊騰訊反彈逾２％，渣打績後捱沽＊

　　騰訊今早低見４２８元後反彈，午收漲２﹒４１％，報４４２﹒６元，試闖十天線（約
４４５﹒８０元）。其他科網股亦跟隨造好，ＩＧＧ（００７９９）升７﹒４％，報１０﹒７４
元。金山軟件（０３８８８）、中軟國際（００３５４）分別升４﹒８４％及３﹒８３％，報
２７﹒１元及５﹒９６元。
　　匯控（００００５）跌０﹒１９％，報７７﹒８５元。早前放榜的渣打（０２８８８）獲麥
格理續看中性評級，股價繼續走低，跌２﹒８５％，午收８６﹒９元。恆生（０００１１）下周
一（５日）除息，今日升０﹒６２％，報１９５﹒７元。
　　信置（０００８３）去年多賺兩倍派特息，野村叫買入目標價１７﹒６元，股價漲
３﹒３２％，報１４﹒３元，為半日升幅最大藍籌。其他藍籌方面，港交所、友邦
（０１２９９）分別升２﹒０４％及跌０﹒９２％，報２８９﹒８０元及６４﹒９５元；平保升
０﹒９６％報８４﹒２５元。

＊越地績優受捧，大生農業遭洗倉＊

　　銀娛（０００２７）獲高盛升目標，價升１﹒０２％，報６９﹒２元，金沙（０１９２８）
跌０﹒１１％，報４４﹒１元。
　　越秀地產（００１２３）全年多賺４７％，半日升５﹒８１％，報１﹒６４元。碧桂園
升１﹒９９％，報１４﹒３６元。中海外（００６８８）升０﹒７３％，報２７﹒７元。
　　大生農業金融（０１１０３）急插５１﹒７４％，報０﹒２２２元；成交約１１﹒８９億股
，涉資２﹒１３億元。盤中低見０﹒１０８元，見近五年低。該股暫為跌幅最大個股。直通電訊
（０８３３７）再炒高６３﹒６４％報０﹒２７元，為升幅最大個股。

＊李偉傑：騰訊績前吼４２０元吸＊

　　美股全線下滑，港股今早失守３０５００點關口後回升。財經評論員李偉傑《經濟通通訊社
》表示，現階段暫未見投資者出現恐慌性拋售，雖然港股早市低開三百多點，相信只是獲利回吐
盤所致，很快侯回升。但考慮到南下「北水」續流出，港股短期流動性仍存憂慮，因此，他預料
港股短期內將在３００００點至３１８００點區間大幅波動。
　　展望後市，投資者宜留意中國「兩會」會議有何新消息、本港藍籌業績公布，以至美國聯儲
局３月２０日至２１日議息會議聲明。
　　他建議投資者「炒股不炒市」，可以吼買將於本月２１日放榜的騰訊。他預料，該股業績表
現應較預期佳，可望續受北水追捧。他建議投資者可在績前於４２０元買入，上望４６０元。（
ｇｖ、ｆｆ）

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