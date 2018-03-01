《美元走勢－羅明立》日圓之年

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒８７ １０６﹒５３ １０６﹒８３

歐元╱美元 １﹒２２０５ １﹒２１８３ １﹒２１９２

英鎊╱美元 １﹒３７７０ １﹒３７４１ １﹒３７５３

美元╱瑞郎 １﹒９４５７ ０﹒９４４５ ０﹒９４５２

美元╱港元 ７﹒８２８０ ７﹒８２４６ ７﹒８２７２

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《美元走勢》美國第四季度ＧＤＰ向下修訂，增長放緩至２﹒５％，符合市場預期。２月芝

加哥ＰＭＩ降至６１﹒９，是半年低位，低於預期。美國加快加息步伐的預期繼續影響投資市場

，美股最終跌超過１％，而美元匯價則上升至９０﹒７０，出現雙底破頂及破５０天線的情況，

由於仍然在此水平附近膠著，突破有待歐洲入市後確認。若升勢持續，美元淡友應先避其鋒，或

最遲有９１以上作止蝕。



＊美元伺高造空＊



美元匯價上升，各主要非美貨幣都下跌，其中歐元美元跌穿１﹒２２水平的支持，ＲＳＩ接

近４０水平，情況有所轉弱，１﹒２１６０是最後防線。貨幣中，日圓是少數上升的，美元兌日

圓昨日（２８日）跌至接近１０６﹒５水平。日本央行在周三縮減了超長期債券的購買規模，市

場重新談討央行貨幣政策正常化的可能。不少大行都看好日圓，法巴更稱今年是「日圓之年」及

「最便宜的貨幣」，這主要是因為市場認為日本央行已無政策彈藥再去壓止日圓的上升，加上市

場預期美元會繼續走弱，所以日圓今年會有不錯的升幅。現時美元在１０８阻力大，可考慮高位

造空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒５０ １０５﹒８０ １０８﹒１０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１９０ １﹒２３３０ １﹒２１６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

