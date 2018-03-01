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即市新聞

01/03/2018 15:49

《美元走勢－羅明立》日圓之年

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒８７　　　１０６﹒５３　　　１０６﹒８３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２０５　　　１﹒２１８３　　　１﹒２１９２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７７０　　　１﹒３７４１　　　１﹒３７５３
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒９４５７　　　０﹒９４４５　　　０﹒９４５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２８０　　　７﹒８２４６　　　７﹒８２７２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》美國第四季度ＧＤＰ向下修訂，增長放緩至２﹒５％，符合市場預期。２月芝
加哥ＰＭＩ降至６１﹒９，是半年低位，低於預期。美國加快加息步伐的預期繼續影響投資市場
，美股最終跌超過１％，而美元匯價則上升至９０﹒７０，出現雙底破頂及破５０天線的情況，
由於仍然在此水平附近膠著，突破有待歐洲入市後確認。若升勢持續，美元淡友應先避其鋒，或
最遲有９１以上作止蝕。
　
＊美元伺高造空＊
　
　　美元匯價上升，各主要非美貨幣都下跌，其中歐元美元跌穿１﹒２２水平的支持，ＲＳＩ接
近４０水平，情況有所轉弱，１﹒２１６０是最後防線。貨幣中，日圓是少數上升的，美元兌日
圓昨日（２８日）跌至接近１０６﹒５水平。日本央行在周三縮減了超長期債券的購買規模，市
場重新談討央行貨幣政策正常化的可能。不少大行都看好日圓，法巴更稱今年是「日圓之年」及
「最便宜的貨幣」，這主要是因為市場認為日本央行已無政策彈藥再去壓止日圓的上升，加上市
場預期美元會繼續走弱，所以日圓今年會有不錯的升幅。現時美元在１０８阻力大，可考慮高位
造空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０７﹒５０　　　１０５﹒８０　　　１０８﹒１０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２１９０　　　１﹒２３３０　　　１﹒２１６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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