《再戰明天》日本公布失業率及通脹率，本港公布１月零售銷售

《經濟通通訊社１日專訊》明日，日本公布失業率及通脹率，本港公布１月零售銷售。明午

，歐洲央行執委莫爾許在一個金融論壇上發表講話。



＊紐約儲行總裁杜德利講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，美國紐約聯儲總裁杜德利在巴西央

行組織的活動上就貿易和全球化問題發表講話。

４：００ａｍ後美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。

明日，英國央行總裁卡尼發表講話。明午４：１０ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許在一個金融論

壇上發表講話。



＊日本公布失業率及通脹率＊



明日，印度股市因假期休市。

在數據方面，明晨１：００ａｍ，意大利公布２月新車註冊。５：４５ａｍ，新西蘭公布１

月建築許可。

明早７：００ａｍ，南韓公布１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑０﹒５％逆轉至

上升１﹒２％；年率料由下滑６％回升上１﹒７％。７：３０ａｍ，日本公布１月失業率，料維

持於２﹒８％。２月東京消費者物價指數年率，料由１﹒３％升上１﹒４％；東京核心消費者物

價指數年率料由０﹒７％升上０﹒８％。



＊本港公布１月零售銷售＊



明午３：００ｐｍ，德國公布１月進口物價，月率料由０﹒３％升上０﹒４％；年率料由

１﹒１％降至０﹒７％。德國１月零售銷售月率料由下滑１﹒３％回升上０﹒７％；年率料由下

滑１﹒９％升上３％。

４：００ｐｍ，巴西公布２月ＦＩＰＥ消費者物價指數，月率料由０﹒４６％跌至下滑

０﹒２２％。４：３０ｐｍ，香港公布１月零售銷售，年率料由５﹒８％降至５﹒２％。



＊高鑫零售派業績＊



在本港，明日，高鑫零售（０６８０８）公布全年業績。

現代牧業（０１１１７）和中化化肥（００２９７）開股東特別大會。（ｈｏ）

