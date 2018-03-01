《再戰明天》日本公布失業率及通脹率，本港公布１月零售銷售

《經濟通通訊社１日專訊》明日，日本公布失業率及通脹率，本港公布１月零售銷售。明午
，歐洲央行執委莫爾許在一個金融論壇上發表講話。
＊紐約儲行總裁杜德利講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，美國紐約聯儲總裁杜德利在巴西央
行組織的活動上就貿易和全球化問題發表講話。
４：００ａｍ後美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。
明日，英國央行總裁卡尼發表講話。明午４：１０ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許在一個金融論
壇上發表講話。
＊日本公布失業率及通脹率＊
明日，印度股市因假期休市。
在數據方面，明晨１：００ａｍ，意大利公布２月新車註冊。５：４５ａｍ，新西蘭公布１
月建築許可。
明早７：００ａｍ，南韓公布１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑０﹒５％逆轉至
上升１﹒２％；年率料由下滑６％回升上１﹒７％。７：３０ａｍ，日本公布１月失業率，料維
持於２﹒８％。２月東京消費者物價指數年率，料由１﹒３％升上１﹒４％；東京核心消費者物
價指數年率料由０﹒７％升上０﹒８％。
＊本港公布１月零售銷售＊
明午３：００ｐｍ，德國公布１月進口物價，月率料由０﹒３％升上０﹒４％；年率料由
１﹒１％降至０﹒７％。德國１月零售銷售月率料由下滑１﹒３％回升上０﹒７％；年率料由下
滑１﹒９％升上３％。
４：００ｐｍ，巴西公布２月ＦＩＰＥ消費者物價指數，月率料由０﹒４６％跌至下滑
０﹒２２％。４：３０ｐｍ，香港公布１月零售銷售，年率料由５﹒８％降至５﹒２％。
＊高鑫零售派業績＊
在本港，明日，高鑫零售（０６８０８）公布全年業績。
現代牧業（０１１１７）和中化化肥（００２９７）開股東特別大會。（ｈｏ）