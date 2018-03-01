《小傳日記》好友乘勢大反攻，魚缸拗腰往上衝

《小傳日記》孖屐最近好淡爭持得好激烈。花旗國聯儲局主席鮑威爾對經濟嘅樂觀評估，令

到缸友認為聯儲局加速加息，引致噚晚（２月２８日）外圍繼續腳軟軟，道指跌３８０點、標普

５００軟３０點、納指唔見５７點，拖累港股夜期插１０１點，低水２１４點，而港股ＡＤＲ比

例指數亦唔見２１９點。淡友情緒自然高漲，令到魚缸今朝（３月１日）開波就唔見３６７點報

３０４７６，之後最低見３０４５３點。不過，財新公布２月中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒６，按

月微升０﹒１個百分點，令Ａ場倒升，所以好友乘機反攻，當中大隻藍戰士ＱＱ（００７００）

領軍反彈，生發發（００３８８）亦唔執輸，結果令魚缸最終倒升，一度高見３１０８１點，全

日收報３１０４４點，升１９９點或０﹒６５巴仙，主板成交１１４４﹒７４億銀，比上一日少

１５巴仙。

國貨升４６點或０﹒３８巴仙，報１２４２８點。Ａ場升１４點或０﹒４４巴仙，報

３２７３點。



＊好友夠強硬ＱＱ見反彈，細摩唱晒好生發發風騷＊



ＱＱ噚日被淡友質低後，今朝一度低見４２８銀，不過好快就有買盤將ＱＱ抽返上去，最終

倒升逾３巴仙，收４４７銀收復十天線（４４６﹒２４銀），接近全日高位４４７﹒４銀。麥格

理之前睇開ＱＱ目標４５０銀，唔知後市可唔可以再闖高峰呢？

細摩亦唱好生發發，他屐３００銀。生發發總裁李小加噚日就表示，「新股通」可以任何形

式推出，又話同沙特阿美有良好溝通，股價今日反彈近３巴仙，報２９１﹒６銀，叻！

市傳阿爺集成電路產業基金籌最多二千億人仔，半導體相關股今日乘勢衝前。ＡＳＭ

（００５２２）業績好，去年多賺９２巴仙，大摩叫人增持，今日跳起近６巴仙，報１１８﹒８

銀。街坊中芯（００９８１）就飛起唔夠１巴仙，報１０﹒５８銀。



＊賭收唔夠勁賭佬要定驚，軟件佬出位金軟係最威＊



馬交今日中午公布２月嘅賭收，錄得２４３億澳門幣，雖然按年增長咗５﹒７巴仙，不過仍

然差過市場預期嘅９巴仙。濠賭佬聽到就當然唔太高興喇，當中金沙（０１９２８）就最大反應

，碌低咗近２巴仙，報４３﹒４５銀，差ｄｄ就失守埋條５０天線（４２﹒６７銀）。噚日放榜

嘅銀娛（０００２７）就好少少，只係輕微腳軟，報６８﹒２５銀。至於澳博（００８８０）就

跣低唔夠１巴仙，報７﹒４７銀。

雖然魚缸好鬼Ｃｈｏｋ，但中港軟件佬都懶得理，齊齊飛起！最出位嘅金山軟件

（０３８８８）飛起近６巴仙，報２７﹒４銀。街坊中軟國際（００３５４）都唔輸蝕，跳起４

巴仙，報５﹒９９銀，盤中高見６﹒０５銀破埋頂添，勁呀！



＊信置派特息股價好招積，大摩畀個讚領展有得彈＊



今朝中港魚缸都腳軟軟，不過有位藍戰士就鶴立雞群喎，講緊嘅就係信置（０００８３）喇

，皆因噚日收市後派嘅成績表夠哂靚仔呀，純利按年增加咗足足２倍，都不特止，仲宣布派每股

４５仙嘅特別息，刺激今日最多彈高過４巴仙，並以全日最高位收市，埋單報１４﹒４銀，係是

日最叻藍戰士。

同樣噚日放榜嘅希慎（０００１４），表現就大不同喇。雖然溢利都係增加２倍，不過績後

就被高盛繼續唱淡，畀個「沽貨」評級，搞到今日碌低近４巴仙，報４３﹒７銀。領展

（００８２３）就開心好多喇，因為有大摩繼續望７２蚊，衝前近３巴仙，報６８﹒６５銀。



＊魚毛各自走大生頹到爆，有貨最歡喜直通又炒起＊



有傳華信國際嘅阿媽，即係中國華信能源主席葉簡明被調查，嚇到華信金融（０１５２０）

急跳樓近２８巴仙，報０﹒５７銀。華信能源間接持有嘅大生農業金融（０１１０３），更要跌

逾４１巴仙收０﹒２７銀，仲係是日最大跌幅魚毛。

噚日彈起３倍嘅直通電訊（０８３３７）今日繼續好勁呀，無論今日個市係升定跌嘅時候，

呢條魚毛都Ｋｅｅｐ住飛起，完全無損鑊氣！最勁揪曾經飆高１﹒３６倍，高見０﹒３９銀，埋

單都踢高９４巴仙，報０﹒３２銀。

永保林業（００７２３）高層出現人事變動，楊秀中退任主席一職，由王敬渝接任，而黎明

偉將會成為新一任ＣＥＯ，落鑊飛起近５２巴仙，報４﹒１仙。請請！



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