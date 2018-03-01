《宏觀論勢－李捷龍》２０１８年經濟前景穩定

《宏觀論勢》２０１８年全球經濟將穩定增長，並擴大增長範圍。隨著經濟周期步向成熟階

段，風險平衡正在改變，繼而推動已發展國家央行逐漸收緊政策，但步伐會較為緩慢。對於目前

良好的經濟前景而言，貿易摩擦或許是最大的威脅。

今年全球經濟增長步伐預計會繼續加快，增長動力延續至今年，我們已上調全球經濟增速預

測由２０１８年上調０﹒２％至２０１９年上調０﹒１％。金融危機後，經濟經歷嚴重衰退，直

至２０１０及２０１１年，全球經濟開始反彈，今年將會是自那時起經濟發展最為強勁的一年。

我們預期全球主要經濟體的實際增長在２０１８年會高於趨勢，有助減緩單一國家事件對全球經

濟發展周期帶來的衝擊。

現時的經濟擴張已邁向成熟，儘管商業投資不斷增加，產能限制問題令人關注。我們預期已

發展國家將在明年擴大收緊貨幣政策範圍，改變了風險平衡狀況。同時，油價溫和上升雖帶動通

脹上揚，但不會拖累全球經濟增長。供應調整可能使價格回落、及避免對經濟產生重大影響。

對美國而言，削減企業所得稅及薪俸稅可望在未來兩年提振經濟增長，但有機會於經濟復甦

周期較後階段出現經濟過熱風險。聯儲局正嘗試減慢經濟發展速度，避免出現結構性失業率急跌

、通脹率急升和利率下降的情況，令經濟陷入衰退。我們預期聯儲局２０１８年可能加息４次，

並在３月第６次加息。完成稅務改革後，貿易摩擦成為主要風險因素，引起政府決策人的關注。

除了民族主義情緒在選舉年引起注意外，美國貿易逆差已回升至創新高記錄，減稅使進口需求上

升，亦會擴大貿易逆差。由於中國佔美國貿赤近乎一半，有可能成為美國上調關稅的針對目標。

早前，歐元區經濟錄得過去十年來最強勁的增長，情況至２０１８年似乎一樣，年初的採購

經理指數更有異常強勁的表現。各經濟區正處於經濟周期的不同階段，增加了歐洲央行制定「一

刀切」政策的難度，乃歐洲貨幣聯盟面對的根本挑戰。由於需求強勁增長，部分歐洲央行決策者

似乎對長期維持寬鬆政策感到憂慮。雖然低通脹限制了鷹派行動，但物價回升可能迅速改變政策

壓力。我們現時預期央行在２０１８年下半年削減量化寬鬆政策規模後，於２０１９年上半年首

次加息的機會較大。與此同時，英國繼續忙於處理脫歐問題，出現二次公投的機會不大，英倫銀

行似乎預料經濟會受到更嚴重的打擊。脫歐對經濟的損害暫時有限，惟高通脹削弱了消費者購買

力。

中國經濟在去年穩定增長，並持續改善增長質素。中國當局收緊信貸擴張情況後，債務對國

內生產總值比率即使仍處於非常高的水平，但已穩定下來。面對去年較溫和的收緊信貸措施，預

料２０１８年限制信貸增長對經濟增長會有較顯著的衝擊，但相信措施不會過於激烈，以免經濟

活動受重大打擊。貿易摩擦是威脅較大的風險，中國政府決策者在處理美國貿易保護主義方面進

退兩難。由於美國政策難以預測，談判成績的難度大增。

新興市場仍處於經濟發展周期的初段，從整體復甦能力角度而言，經濟增長穩健，有推行結

構性改革的國家將得以改善經濟增長潛力，利好全球經濟周期發展。多個東盟國家均得益於近年

的經濟管理改善。區內富裕國家和一些排名躍升的國家成為具吸引力的投資地區，有助提升經濟

增長潛力。《新加坡銀行首席經濟師 李捷龍》

