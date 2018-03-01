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01/03/2018 09:04

《港股透視－麥德光》香港要有的創新發展

　　《港股透視》香港特區政府估計在截至本年３月底止的財政年度將錄得１３８０億元的巨額
盈餘，可打破港府庫房「水浸」的最高記錄。謹慎理財的人都不會認為錢是會從天上掉下來的，
可是港府庫房往往高於預期的收入，卻真的令人有錢從天上掉下來的感覺。本財政年度出現的巨
額盈餘，大部分是源於比預期豐厚的賣地收入和物業及股票交易印花稅，兩者的預期收分別入比
原本估計高出６２６億元及３９７億元，合共過千億元，而此兩大收入來源將佔庫房總收入的
４２％。
　
＊錢從天上掉下來＊
　
　　近年香港的樓市雖已令人有高處不勝寒的感覺，惟豐厚的賣地收入反映地產發展商對未來樓
市仍保持樂觀；置業者入市意欲亦未有顯著受利率趨升影響，政府過去幾年疊推的樓市辣招更日
漸被淡化，額外交易成本明顯地只反映在續創新高的樓價。另一方面，港股在過去一年緊隨外圍
股市表現出色，投資信心高漲頗出人意表，交投亦突破新高，難怪政府去年大大低估了印花稅收
入。不過，賣地與印花稅收入畢竟難以預測，因樓市與股市受客觀因素影響甚大，政府若要維持
這些「意外之財」，其實只能寄望樓市與股市穩定，而此兩大行業仍是香港經濟的命脈，有關政
府政策絕不能輕率。
　
＊供求失衡的底因＊
　
　　政府推出的樓市辣招，是否已有效控制樓價上升抑或反令樓價添加上升壓力，雖難有定論，
但辣招扭曲了市場的自然供求調節，應是不爭的事實。事實上，由於金管局對銀行提供按揭融資
的嚴格指引，使置業者向一手市場傾斜，以便取得發展商較寬鬆的按揭融資，發展商因此能採取
更進取的訂價策略。由於二手市場的流動性受銀行按揭政策所制約，明顯減少二手市場的供應。
政府以增加土地供應調控樓市，雖是對症下藥，但似乎忽略了現樓二手供應或被遏抑，使供求出
現失衡。政府若仍以１９９７年地產狂潮時的樓價作為指標，也許脫離了現實，因市場已表明樓
價的可負擔能力已出現變化，政府應正視如何滿足真正的置業需求。
　
＊不應作井底之蛙＊
　
　　居屋市場的運作可作為政府制定普羅房屋政策的樣本，銀行對居屋的按揭融資政策可引伸至
普羅住宅物業，而房委會的角色可延伸至為普羅住宅物業提供類似居屋的按揭擔保，並與按揭證
券公司作適當的合作配置。美國政府贊助的全國按揭貸款融資企業房利美和房貸美，雖在２００
８年的次貸危機暴露其運作不善，但其對美國房地產市場發展的重要角色應是肯定的。香港的房
委會與按揭證券公司應可以企業模式持續發展，類似已上市的港鐵（０００６６）和領展
（００８２３），成為政府產業私營化的傑作，更可推動房地產與金融業的創新發展，雖然類似
對港鐵與領展上市的一些口誅筆伐還是會有的。《獨立分析員－麥德光》
（筆者電郵：３８８ｓｔｏｃｋｐｉｃｋｓ＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

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