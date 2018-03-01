《缸邊麗評－熊麗萍》市況波動無損新股上市，傳統新派零售兩吸引

《缸邊麗評》港股走勢相當反覆，令巿場氣氛時好時壞，但未有影響新股上巿進程。筆者近

日留意到兩隻正在招股但業務模式各異的零售股，其中一隻是新經濟的零售股－－金貓銀貓

（０１８１５），另一隻則是以本港巿場為主的傳統分銷加零售股－－賓仕國際（０１７０５）

；兩者業務模式各不同，招股對象亦不一樣。



＊金貓銀貓＊



金貓銀貓以線上銷售珠寶產品為主，強調以線上消費，但同時亦為客戶提供線下珠寶試戴及

保養服務等的一體零售店。以自有品牌「金貓銀貓ＣＳｍａｌｌ」為銷售平台，零售網絡包括自

營線上平台、第三方線上銷售渠道（電視及視頻購物頻道），以及第三方線上商城的銷售平台，

目前有１１５間體驗店。

集團於２０１６年開展ＣＳｍａｌｌ Ｇｉｆｔ業務策略，透過與非珠寶零售商、服務供應

商及集團旗下的特許經營商合作，構建生態圈以推廣及銷售珠寶產品，合作夥伴以不同形式向其

客戶授予集團發出的貓券，客戶則可按等同或折扣金額兌換珠寶產品，或兌換其他合作夥伴之產

品及服務，集團同樣為這些客戶提供線上及線下網絡兌換及服務，藉此擴大客戶基礎及推廣產品

銷售。

集團２０１６年純利５０２６萬元人民幣，而２０１７年首１０個月純利６７６４萬元人民

幣，高於２０１６年全年的三成半。集團今次發行１﹒９４億股，以上限招股價３﹒２８元計算

，集資額６﹒３７億元。網上珠寶銷售模式的新概念頗強，可吸引到一些投資者的眼球。



＊賓仕國際＊



另一間則是傳統分銷及零售業務為主的港資公司－－賓仕國際控股，其業模式較簡單及旗下

部分零售業務在港亦有一定的品牌知名度；當中以近年拓展較快的「天仁茗茶」較為大家熟知，

目前在港有５０多家零售店，為本港最大的連鎖茶飲巿場品牌，佔巿場份額２４﹒３％。

其實，集團一向以分銷業務發展為主，２０１５年分銷業務佔總收益８５﹒６％，而截至

２０１７年８月底止五個月之收益佔比則為５６﹒７％，反映近年在零售業務發展快速。集團的

分銷業務主要是代理海外品牌的糖果、咖啡、糕餅等食品，分銷至本地超巿、便利店等零售商，

截至２０１７年３月底止年度溢利２７４０萬元，按年增長３８％，而截至２０１７年８月底的

首五個月溢利為６２０萬元，若扣除上巿費用，溢利為１２４０萬元。集團今次發行１億股，以

上限招股價１元計算，集資額１億元。預期巿盈率１２倍，集資金額不大，加上業務模式簡單，

亦有其吸引力。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

