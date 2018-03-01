《股金豐采－涂國彬》市場情緒反覆，金融資產波幅擴大

《股金豐采》不光是美國，全球經濟增長不斷復甦，通脹上行壓力也增加，尤其是美聯儲在

經濟數據的背書和官員支持下，加息步伐加速的預期進一步得到提振。這樣的擔憂，更是在聯儲

局新主席鮑威爾於周二（２７日）的國會「首秀」中所表現的鷹派態度下繼續加深，讓原本略有

回氣的風險資產再度受壓。



＊ＶＩＸ不再平靜，美債率續升＊



恐慌指數ＶＩＸ在２月的表現相當波動，打破之前基本圍繞１０水平上落的平靜局面，月初

一度高見５０﹒３，好在隨後連跌兩周，不過這兩日又受鮑威爾影響而反彈，目前已經連漲第二

個月，升４６﹒６％，這不得不視為一個重要的警示訊號，預料後市波幅還將加大。

市場目前對於美債相當敏感。尤其是１０年期美債收益率之前不但突破其３０多年的下跌通

道，更不斷創新高。這幾日有所回落，進行震盪整理，但整體仍維持在高位，料要突破３％只是

時間的問題，給市場帶來隱患。



＊美元升金價受壓，日圓動能強＊



雖然投資者相當恐慌，但這樣的情緒並沒有帶動金價。反倒是隨著美元止跌轉升，突破９０

水平，金價遇阻１３６０美元，結束了三個月連陽的升勢，目前在區間上落，運行在５０日線下

方，重心進一步下移，或先考驗１３０８美元支持。另一個避險資產日圓倒是波幅增加，在２月

中升破１０８至１１５的區間，更一度測試１０６水平，雖然近期主要在１０６至１０８區間上

落，但上行趨勢愈發明顯，目前更多的關注點在下周的議息會議上。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，無持有上述股份之財務權益

