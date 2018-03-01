《投資心得－潘鐵珊》招行（０３９６８）加強託管系統及銷售渠道

《投資心得》招商銀行（０３９６８）在１１１個國家及地區共有境內外代理行１９６３家

，在國內為第六大。集團去年保持良好的增長勢頭，早前公布了去年度的全年業績，其中總資產

錄得６２９２０億元人民幣，比２０１６年同期上升５﹒９％，可見集團的規模在繼續擴大；而

淨利潤比２０１６年同期增１３％至７０１﹒５億元人民幣。而不良貸款率較上年末下降０﹒２

６個百分點到１﹒６１％，保持穩健水平。



＊上望ＨＫ＄３９＊



集團看準互聯網金融作為未來的發展趨勢，故金融科技亦成集團的發展重點。集團計劃利用

科技以帶動增長的下一步。招行對ＦｉｎＴｅｃｈ及ＩＴ技術研發上每年投入高達５０億元人民

幣，亦比國內同業領先。透過利用移動互聯、雲計算、大數據、人工智能、生物識別等技術提高

服務能力，形成了「網絡化、數據化、智能化」三步走的ＦｉｎＴｅｃｈ戰略演進路徑，設立專

項科技基金。若集團能持續發展金融科技，將能有效運用大數據分析，有效根據市場情況及客戶

喜好推動營業銷售，長遠能增加效益降低成本。

此外，集團為使業務發展更趨多元化，更加強培育資產託管等新興銀行業務。隨著內地經濟

數據穩中向好，人民財富持續增長，在資產管理與託管方面，仍然有相當的增長空間。集團有見

及此，進一步加快了託管系統開發，使其客戶能享受網上託管銀行智能化功能，並加強銷售渠道

。招商銀行在全國１０３﹒４９萬億元人民幣的商業銀行託管市場上便以８﹒４５萬億元人民幣

的託管資產成為行業第二，可見其領先地位。可考慮於現價買入，上望ＨＫ＄３９，跌穿ＨＫ＄

３１止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）（本人沒有持有相關股

份，本人客戶持有相關股份）

