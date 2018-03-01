《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》美債息升不利港股，趁低收集銀行股

《Ｂｅｎ哥思路》美聯儲提交給國會的貨幣政策報告稱，美國經濟實力將繼續為漸進式加息

提供保證，大部分委員預計今年通脹將進一步接近２％。報告亦指出，２０１８年初的勞動力市

場似乎接近或略微超出了充分就業狀態。失業率現在已經略低於大多數人估計的自然失業率。根

據利率期貨，預計美聯儲將在３月份會議上加息機會接近９成。

值得關注是，美國聯儲局新任主席鮑威爾周二在國會聽證會中，強調美國經濟前景仍強勁。

市場人士認為鮑威爾的言論偏向鷹派，聯儲局２０１８年總共加息四次的機率從周一的２０％上

升到周二的３３％。



＊美匯料８８－９２上落，美股再調整＊



美國近期拍賣債券反應欠佳，除加息預期升溫以外，債券供應量大增（特朗普稅改令美國財

赤進一步上升）亦是另一因素。２月中旬一周拍賣債券金額升至２５８０億美元。中標利率創

２０１１年３月以來新高，但需求疲弱，２﹒４９倍的投標倍數為２０１７年１１月以來最低。

美國１０年期債券孳息現報２﹒９０２６厘，與４年前的高位接近。

債息上升的速度比預期更快，不同年期的國債息率均升至近幾年新高。預期在３月聯儲局會

議前，國債息率仍可能進一步上升。由於預期新主席鮑威爾將暫只跟隨耶倫設定的加息步伐，以

避免對市場帶來太大衝擊。因此，１０年長債息率短期或上試３厘，但應暫不會失控。

近期債券息率持續高企，對弱勢美元於低位帶來支持。由於歐洲和日本經濟有所改善，歐洲

或最早於２０１８年底停止購買債券，而日本量寬力度亦有所減退，預示歐洲和日本貨幣政策逐

步邁向正常化，有助資金回流美國。

然而，美元與其他主要貨幣（歐元和日圓）享有頗明顯息差優勢，加上歐央行對歐元波動保

持審慎，預期美元短期內缺乏進一步轉強誘因，料美匯指大致於８８－９２區間上落。

另一方面，縱使美匯指數從低位回升，亦難阻資金選擇流出美股，並加快流入新興市場的趨

向。事實上，美債價格下跌，令資金流出債市，應該有利股市。不過，美股估值不低，道指的預

測市盈率分別為１７倍，高於過去７年平均水平，再加上１０年期債息率近３厘，明顯影響美股

吸引力。疊加環球主要央行貨幣政策以不同步伐正常化，始終不利資產價格。美股短期或再進入

調整期。



＊修憲利延續經濟方針，Ａ股觀望兩會＊



回看中國，近日較矚目的議題為中共中央委員會建議修改憲法部分內容，包括取消有關國家

正、副主席不得連任兩屆的規定，及加入「習思想」等。分析指出，修憲旨在為國家主席習近平

５年後續掌政鋪路。若修改憲法最終落實，對中國中長線經濟發展方向有舉足輕重的影響，並有

望延續現時的經濟方針，包括金融去槓桿和防範金融風險等。

去年以來，不同的監管機構都繼續加強規範金融風險。然而，２月初Ａ股急跌，市場消息又

指中證監鼓勵股東增持，顯示內地監管機構在防範風險的同時，亦著力減少金融市場出現波動，

以達到維穩目的。Ａ股於春節假期後走勢向好，惜交投未算活躍，足見投資者觀望態度濃厚。展

望後市，投資焦點落於本月舉行的全國兩會，料滬指支持位於３０００點。



＊貸款市場競爭激烈，港息升幅顯滯後＊



恆生指數從２月上旬的低位２９１２９點反彈逾１６００點。然而，美國國債收益率大幅上

漲，美元匯率亦扭轉近期的弱勢，不利於新興市場，尤其是港股，預計港股短期內可能在現水平

整固。踏入３月，本地重磅藍籌股陸續開始公布業績，將成為投資者的主要焦點。

板塊方面，美國息率上升，大型國際銀行成為被追捧對象，主要預期息差可以拉闊。然而，

東亞（０００２３）、匯控（００００５）及恆生（０００１１）公布業績，雖然盈利表現有所

提升，但下半年淨息差與上半年變動不大，反映本地貸款市場競爭激烈以及港元拆息升幅滯後，

或抵銷部分加息利好效應。投資者宜待股價調整，趁低收集。

《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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