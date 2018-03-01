  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2018 09:05

《思前想後－郭思治》港股續反覆，２９１２９點不能失

　　《思前想後》今年首季之大市，直到目前一刻止計，恆指之高位暫為１月２９日之３３４８
４點，低位則為２月９日之２９１２９點，即在短短１０個交易日內，恆指之波幅已達４３５５
點，步速確實驚人，亦較預期為急，首先，恆指於一年內之高低位是絕不會同時出現於１０個交
易日之內，即在今年餘下之交易日，定必有更高或更低之指數出現。況且，４３５５點之波幅亦
不可能滿足年內之所需，問題是後市是升破３３４８４點或是跌穿２９１２９點而已，談到此點
，技術上當屬先留意１０天，２０天及５０天線等支持及表現，因目前此三組平均移動線全部雲
集於３１０００點至３１５００點之內，即要恆指稍作較明顯之上升或下跌，已可出現跌破或重
越之訊號，筆者認為，一日未出現升離或跌離前，大市祗屬反覆待變而已，即無方向，另外，亦
需留意成交金額，以目前大市正身處３１０００點左近計，任何較明顯之推升均會呈欲試頂之格
局，即恆指會再試３３４８４點。但大市如欲試頂或破頂，動力之需求定比不少，故成交金額能
否再次持續地超越１５００億元便成關鍵，缺乏相關動力之支持及配合，大市之升勢必受規限。

＊恆指先高而後低，要關注資金流等情況＊

　　整個二月份之股市確在驚濤駭浪中渡過，以形態論當屬先高而後低，恆指是自１日之高位
３００４８點急步跌至９日之低位２９１２９點，即在短短７個交易日內已狂插３９１９點，當
然，以單月計此幅度已可滿足月內之所需，故大市自２９１２９點開始作明顯反彈乃正常現象，
在回補買盤支持下，恆指亦於１１個交易日內反彈之２７日之高位３１７９９點，即自低位起計
，大市已回升達２６７０點，以一個反彈市計，幅度亦不算少，故市勢卒開始進入反彈後之整固
及消化中，從上述少少資料可見到，大市技術上已開始進入快速升跌之勢頭中，情況與去年相比
，當然是屬兩種不同之格局，亦可預示著今年大市之升或跌將在較快速中進行。故投資者除要留
意基本因素外，同時亦要關注資金流等情況，因任何變動，對股市絕對會帶來一定影響性，即是
說，數仟點的反覆可能會續見出現。
　　踏進三月份，以較正面之分析計，恆指如在初段先稍見低位，技術上該有利於大市漸發展成
先低而後高之形態。嚴格而言，祗要恆指不會再跌穿２月９日之低位２９１２９點，即表示整個
中期步步推上之形態不變。而恆指經過２月之明顯調整后，一旦資金之入市態度回勇，大市仍會
候機再往上尋歷史新高，故不妨候位或分注吸納騰訊（００７００）港交所（００３８８）等作
中線部署。《民眾證券董事總經理　郭思治》（本欄逢周四刊出）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態01/03/2018
特朗普女婿庫什納權限降級 禁接觸最高機密
中國故事01/03/2018
與騰訊拍住上 海瀾之家布局新零售
中國故事01/03/2018
紡織大王低調第二代 溢達楊敏賢掌百億王國
生財有道28/02/2018
【預算案】「派糖」措施懶人包 一文睇曬！
生財有道28/02/2018
【月結－急挫後回穩】港股2月跌約二千點 3月走向專家意見分歧
生財有道28/02/2018
【預算迴響】澳洲會計師公會：落實理財新哲學 冀扣稅助置業者
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 12
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 3
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市
健康大晒 NEW
【植物奶大比拼】飲牛奶不如飲豆奶？花多眼亂點揀好？ 7
抗癌煮意 ． Polly
【零失敗湯水】香菇海帶味噌湯，強心護腦營養齊全 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 6
政是有心 ． 余君雋
太古城住37000人，8個太古城又住37000人？
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場藝術】先道歉，後鬧人！中高層人員的管理之道 3
心理攻防戰 ． 梁若芊
【女友的抉擇】成熟穩重VS風趣幽默，點樣二選一？ 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
巴菲特的智慧
小薯茶水間 NEW
【10大啜核金句】7月再開棟篤笑！黃子華論盡打工仔心聲 2
打工秘笈
【拜拜假期後遺症！】只需要6步，馬上回復最佳工作狀態！ 4
女子愛財 ． 唐德玲
【狗年投資】量力而為 適可而止
What's On
【日牌時尚眼鏡】Zoff 登陸九龍灣！Disney Collection率先睇＋買一送一優惠劵 3
第一桶金 ． 方元
【4321法則】如何教子女安排利是錢？
言歸政傳 ． Jenny Yin
利敏貞「鳳袍」一衣成名 老細邱騰華讚有Sense？！ 2
國金與投資 ． 曾廣標
狗年上跳下躍趨吉避凶
足球俱樂部 ． 主教練
曼城氣盛 應取聯賽杯　雲加保守 靠運氣打救
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
健康大晒 NEW
【未病先防】又冷又濕病毒肆虐 中醫教你3款預防流感湯水 6
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊