《思前想後－郭思治》港股續反覆，２９１２９點不能失

《思前想後》今年首季之大市，直到目前一刻止計，恆指之高位暫為１月２９日之３３４８

４點，低位則為２月９日之２９１２９點，即在短短１０個交易日內，恆指之波幅已達４３５５

點，步速確實驚人，亦較預期為急，首先，恆指於一年內之高低位是絕不會同時出現於１０個交

易日之內，即在今年餘下之交易日，定必有更高或更低之指數出現。況且，４３５５點之波幅亦

不可能滿足年內之所需，問題是後市是升破３３４８４點或是跌穿２９１２９點而已，談到此點

，技術上當屬先留意１０天，２０天及５０天線等支持及表現，因目前此三組平均移動線全部雲

集於３１０００點至３１５００點之內，即要恆指稍作較明顯之上升或下跌，已可出現跌破或重

越之訊號，筆者認為，一日未出現升離或跌離前，大市祗屬反覆待變而已，即無方向，另外，亦

需留意成交金額，以目前大市正身處３１０００點左近計，任何較明顯之推升均會呈欲試頂之格

局，即恆指會再試３３４８４點。但大市如欲試頂或破頂，動力之需求定比不少，故成交金額能

否再次持續地超越１５００億元便成關鍵，缺乏相關動力之支持及配合，大市之升勢必受規限。



＊恆指先高而後低，要關注資金流等情況＊



整個二月份之股市確在驚濤駭浪中渡過，以形態論當屬先高而後低，恆指是自１日之高位

３００４８點急步跌至９日之低位２９１２９點，即在短短７個交易日內已狂插３９１９點，當

然，以單月計此幅度已可滿足月內之所需，故大市自２９１２９點開始作明顯反彈乃正常現象，

在回補買盤支持下，恆指亦於１１個交易日內反彈之２７日之高位３１７９９點，即自低位起計

，大市已回升達２６７０點，以一個反彈市計，幅度亦不算少，故市勢卒開始進入反彈後之整固

及消化中，從上述少少資料可見到，大市技術上已開始進入快速升跌之勢頭中，情況與去年相比

，當然是屬兩種不同之格局，亦可預示著今年大市之升或跌將在較快速中進行。故投資者除要留

意基本因素外，同時亦要關注資金流等情況，因任何變動，對股市絕對會帶來一定影響性，即是

說，數仟點的反覆可能會續見出現。

踏進三月份，以較正面之分析計，恆指如在初段先稍見低位，技術上該有利於大市漸發展成

先低而後高之形態。嚴格而言，祗要恆指不會再跌穿２月９日之低位２９１２９點，即表示整個

中期步步推上之形態不變。而恆指經過２月之明顯調整后，一旦資金之入市態度回勇，大市仍會

候機再往上尋歷史新高，故不妨候位或分注吸納騰訊（００７００）港交所（００３８８）等作

中線部署。《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

