【消費熱潮】中產崛起撐中國消費爆發，花旗薦四大投資主題

《經濟通通訊社記者俞瑾１日報道》內地２０１８年春節黃金周，零售及餐飲整體銷售額首

次突破９０００億元（人民幣．下同）大關，惟同比增速僅１０﹒２％，錄６年新低。元宵節尚

未過，春節消費整體平淡似已板上釘釘，中國經濟增長模式轉型攻堅仍任重道遠。

不過，花旗於其重磅深度研究報告最新指，消費熱潮對中國的影響剛剛起步，預計私人消費

佔ＧＤＰ比例２０２５年將持續升至５４％，該行更列出消費熱潮下２０１８年四大投資主題，

包括消費升級、消費創新、可能的同期可比銷售單價增長、分銷渠道改革，並於港股中推薦關注

蒙牛（０２３１９）、華潤啤酒（００２９１）、Ｈ＆Ｈ（０１１１２）、李寧（０２３３１）

、周大福（０１９２９）及香港中旅（００３０８）。



＊２０２５年料逾８億國民達中產＊



十九大報告提及「新時代」的「新矛盾」，為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分

的發展之間的矛盾，預計中國未來增長引擎將以投資為主全面轉向消費升級。

花旗就指，未來十年，中國的消費熱潮將受到蓬勃發展的中產階層的強力支撐，與跟隨大流

和崇尚節儉相比，該階層更重視身份認同和追求舒適。

該行提示，有關中國消費值得留意的主要趨勢包括：１）城市化進程加快帶來的家庭收入增

長；２）改善的醫療保障覆蓋和更廣泛的社會安全網絡，將減少預防性儲蓄；３）農村土地改革

可釋放２０﹒６萬億美元的土地財富，進而推動農村消費發展；４）金融自由化將允許消費者花

費超過其當期收入；５）升級的基礎設施（如電信、公路、鐵路網絡）將加速電子商務和新零售

業務增長。

在此時代洪流下，該行認為７６％的城鎮家庭或５﹒８７億人現達至中產階層水平，而預計

到２０２５年，８６％的城鎮家庭或８﹒０３億人將達至中產階層水平。有鑑於此，預計私人消

費佔ＧＤＰ比重將由２０１６年的３９％升至２０２０年的４４％，進而至２０２５年的５４％

及相當於１５﹒１萬億美元。



＊近台灣模式，醫藥支出或增５倍＊



如此龐大體量下，消費項下的哪些行業可望受惠？花旗認為，以港台為參照，預期如教育和

娛樂、醫療服務、交通、電信及住房相關支出，將從中獲益。而中國內地的高收入群體看起來將

更接近台灣的消費模式，即更多支出於電子產品、鐘表珠寶等奢侈品、汽車、教育、醫療服務和

旅行套票。

展望２０２５年，以購買力平價計算的用於教育和娛樂的消費將增加近３００％至２﹒６萬

億美元。中國的父母在繼續慷慨為子女教育買單的同時，休閒消費也將迅速增長。內地私立學校

和私立學校階級將大幅上升，出國留學生亦將繼續增長。

而和教育、休閒相比，藥品和醫療服務支出增幅更多達逾５５０％至２﹒６萬億美元，反映

儘管醫療改革繼續，但對更富有、更高齡的中國人口來說，醫療服務將更好更貴。該行測算，到

２０３０年，中國撫養比（非勞動年齡人口對勞動年齡人口數之比）將從２０１６年的

１０﹒６％升至２５％，催生進一步的藥物、醫療和和醫院治療需求。

此外，運輸和電信支出將增長２３０％至２﹒６萬億美元，住房相關支出將增長３倍至４萬

億美元。



＊籲關注蒙牛、Ｈ＆Ｈ、華潤啤酒＊



花旗據此梳理出２０１８年四大投資主題，包括－－

（一）消費升級、（二）消費創新：

微妙的人口學轉變、高淨值人群數量的增加、更多中國消費者對國產品牌的認可，以及與日

俱增的健康意識，支撐中國消費升級，並推動本地消費公司的創新。該行相信，蒙牛乳業、百勝

中國、Ｈ＆Ｈ、五糧液、李寧、周大福、香港中旅將是其中的主要受益者。

（三）可能的同期可比銷售單價增長：

鑑於消費者情緒改善和銷量持續增長，一些行業的市場領軍者（包括調味品、即食麵）能夠

通過調升單價策略來度過２０１７年的成本上漲壓力。預計將看到擁有較高市場集中度和強佔有

率的行業，今年有更多的提高品牌平均售價的行為，包括啤酒、高級白酒、液態奶和乳酪，料華

潤啤酒、Ｈ＆Ｈ、蒙牛將從中獲益。

（四）分銷渠道改革：

傳統銷售渠道（通過品牌批發給分銷商）正受到電子商務的挑戰（包括Ｂ２Ｃ和Ｂ２Ｂ）。

隨著中國分銷渠道的演變，特別是在餐飲行業，預計蒙牛、旺旺、Ｈ＆Ｈ、蘇寧都將在渠道改革

方面做出更大的努力，並應盡早獲益。



＊表列花旗予相關個股評級及目標價＊



個股 評級 目標價 截止昨（２８）日收市價

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消費升級

蒙牛乳業（０２３１９） 買入 ２７﹒０３元 ２５﹒８５元

Ｈ＆Ｈ（０１１１２） 買入 ５９﹒１元 ４７﹒１５元

香港中旅（００３０８） 買入 ３﹒２元 ２﹒９４元



消費創新

萬洲國際（００２８８） 買入 ８﹒９元 ９﹒７元

李寧（０２３３１） 買入 ６﹒８６元 ７﹒２元

周黑鴨（０１４５８） 買入 ９﹒８元 ８﹒１３元

蒙牛乳業（０２３１９） 買入

Ｈ＆Ｈ（０１１１２） 買入



可能的同期可比銷售單價增長

華潤啤酒（００２９１） 買入 ３５﹒５元 ３０﹒２元

Ｈ＆Ｈ（０１１１２） 買入

蒙牛乳業（０２３１９） 買入



分銷渠道改革

中國旺旺（００１５１） 買入 ７﹒４４元 ６﹒６１元

蒙牛乳業（０２３１９） 買入

Ｈ＆Ｈ（０１１１２） 買入

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