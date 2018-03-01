【危機隱現】金融整頓續至，華信主席葉簡明傳受查，旗下股債急跌

《經濟通通訊社記者俞瑾１日報道》中保監上周五（２月２３日）剛剛宣布強勢接管安邦集

團，內地嚴厲的金融整頓繼續蔓延。全國兩會揭幕之前，據《財新》引述未具名消息稱，中國華

信能源董事局主席葉簡明已於近期遭有關部門調查，華信旗下子公司上海華信國際集團５年期公

司債「１５華信債」早盤大幅跳水至歷史低位，上交所緊急宣布對其實施臨時停牌至下午２時

５５分。旗下華信國際（深：００２０１８）半日收跌近８％，華信國際已即澄清，葉簡明非實

際控制人，又指運營一切正常。港股華信金融投資（０１５２０）亦急挫，上午最多挫３５％。

《財新》２０１７年４月刊出《穿透安邦魔術》的重磅文章，到今年２月安邦前董事長、有

「紅二代」身分的吳小暉因涉嫌經濟犯罪被提起公訴，今次再祭出２﹒５萬餘字報道「起底」葉

簡明，惟未給出更多關於葉氏受查詳情的信息。



＊高調收購全球能源、金融企業＊



與安邦相同，華信能源亦為民營企業。公開資料顯示，公司由葉簡明於２００２年創立，主

營能源與金融。而出生福建南平的葉簡明，現年４１歲，擁有香港居民身分。

華信頗有名氣，除了其世界５００強、中國民營企業５００強的地位，亦和其近年借助「一

帶一路」戰略，在全球推行多宗並購交易有關。

２０１５年１２月，華信宣布收購哈薩克斯坦國家石油公司子公司哈薩克斯坦國家石油國際

公司（ＫＭＧＩ）５１％股份。２０１７年３月，華信宣布以１億美元收購美國綜合金融服務公

司考恩集團（Ｃｏｗｅｎ Ｇｒｏｕｐ）１９﹒９％股權，並成為考恩集團第一大股東。同年９

月，華信再斥約９０億美元，收購俄羅斯石油公司１４﹒１６％的股權，成為２０１２年以來中

國最大的海外石油並購案。同年１１月，華信再宣布擬通過增資控股方式，收購葡萄牙保險公司

Ｍｏｎｔｅｐｉｏ。

去年底，華信的一位高管透露，公司準備在俄羅斯進行更多大宗交易。公司此前還透露，同

意收購格魯吉亞黑海港口波季自由工業區的股份。



＊本人背景神秘，傳捲何志平案＊



與華信的高調併購不同，葉簡明為人低調，背景神秘，幾乎從未出現在大眾的視野中。公開

資料顯示，其是Ｅｎ＋Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ﹒１５億美元上市計劃基石投資者的最大股東，

Ｅｎ＋是俄羅斯億萬富豪ＯｌｅｇＤｅｒｉｐａｓｋａ的能源和金屬企業。

此外，葉簡明的另一身分為中華能源基金會主席，華信能源被指牽涉香港前民政事務局局長

何志平涉行賄案。

根據何案起訴書，何涉嫌為一間非政府組織背後的中國能源公司，賄賂非洲國家乍得和烏干

達的官員，以謀取生意利益。該非政府組織直指華信能源及其創立中華能源基金。（ｊｙ）

