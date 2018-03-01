《陸言堂－陳永陸》港股短期較為反覆，心理因素大於實質問題

《陸言堂》聯儲局主席鮑威爾第一次出席國會聽證會，便令美股及港股出現波動，可是如果

細心留意一下，其實他的論點亦不算太「鷹」，只是市場的反應過大，甚至可能因為美股及港股

從低位反彈的幅度不少，有投資者趁機獲利，又或者將指數推低，累積３月份好倉，因而令美股

及港股出現調整，亦屬正常，投資者不應過分憂慮。



＊股市低位反彈不少，出現調整亦屬正常＊



事實上，雖然鮑威爾對經濟看法較為樂觀，但卻仍然視通脹為一個重要因素，雖然他認為今

年美國的通脹率，上升至２％並非不可能，但是這不代表美國今年的加息次數，會由三次即時轉

為四次，因為他被議員追問當局今年可能加息三次以上的看法，他仍然緊稱不會「預先判斷」。

當然，如果通脹真的來得急，那麼今年美國加息四次仍然有機會，可是ＣＲＢ指數２０１８

年的累積升幅，仍然不足１％，反映出商品價格的升勢，仍然十分緩慢，這將很難令通脹顯著升

溫，所以就算鮑威爾不排除今年加息四次，但相信加快加息步伐的時間，亦不會在上半年落實。



＊拆息不升反跌，反映銀行體系資金充裕＊



與此同時，港匯雖然持續弱勢，並曾但見７﹒８３水平，可是只是與套息活動有關，同時銀

行同業拆息近日不升反跌，反映出銀行體系資金仍然充裕，所以就算美國在３月加息，港元息率

其實仍然有空間不跟隨，故此短期港股雖然較為反覆，不過相信亦只是心理問題大於實質因素。

雖然大市短期或會較為波動，不過新股反映十分理想，其中中國白銀（００８１５）分拆的

金貓銀貓（０１８１５）可以留意。金貓銀貓是中國最大的線上珠寶零售商及最大的線上線下一

體化珠寶零售商，市場份額遠遠拋離其他同業競爭者。而且，輕奢快時尚珠寶市場潛力龐大，亦

令金貓銀貓享有優勢。



＊消費業務高速增長，金貓銀貓值得憧憬＊



金貓銀貓過去業績增長十分迅速，從２０１４年到２０１７年公司的營業額和淨利潤增長均

超過１０倍，其中營業額由２０１４年的約３億人民幣，上升至２０１７年的約４０億人民幣，

核心淨利潤由２０１４年的９６０萬人民幣，上升至２０１７年的１億人民幣。

還有，金貓銀貓是中國第一家為客戶提供線下珠寶試戴、線上消費的服務，全面提升了客戶

購物體驗，同時降低客戶的消費成本，這亦是過去金貓銀貓成功的關鍵；另外未來公司將進一步

推廣已經取得成功而市場龐大的ＣＳｍａｌｌ Ｇｉｆｔ業務，通過跨界合作再一次打造中國珠

寶新零售的標桿企業，所以除了往績理想，相信金貓銀貓未來增長仍會持續以高速進行，所以是

絕對值得憧憬及留意的新股。《獨立股評人 陳永陸》

