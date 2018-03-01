《ＥＴＦ焦點－袁健聰》ＥＴＦ部署黃金升勢

《ＥＴＦ焦點》金價過去兩年於每盎司１２００美元至１３５０美元徘徊，至今未有大突破

，某程度上歸咎於需求。截至２０１７年第四季，黃金的需求及供應面均沒有大改善。根據世界

黃金協會報告，黃金２０１７年總需求較２０１６年下跌７％；總供應量則按年下跌４％。而黃

金需求於２０１７年第四季度則按年增長６％，總供應量按年增長１％。

黃金需求主要來自金飾、投資以及工業需求。其中金飾需求往往佔黃金總需求一半以上。由

於文化原因，中國及印度人因婚嫁需要而普遍添置大量金飾，所以兩國的金飾需求也佔全球金飾

需求一半以上。中國經濟狀況改善以及印度的反洗錢政策改動，消除了市場對黃金需求的阻礙，

金飾需求也有所增長，其中印度在第四季度對金飾之需求更創下歷史新高。

黃金供應的來源主要有金礦生產及回收再生。在過去三年，全球金礦生產量之增長基本處於

停滯狀態。金礦生產依賴大量資本投入，但金價自２０１１年起的跌勢令礦商減少資本投入。自

２０１３年以來，礦山資本投入顯著縮減，或將導致更多金礦開發項目被延期或縮減規模。開採

金礦其實是高度污染活動，中國近年重視環保，最近出台的環保控制政策導致中國的金礦產量減

少了１０％。預期未來三年，黃金的供應量將有減無增，對金價有支持作用。

黃金投資的市場風險主要來自美聯儲加息速度快於預期，畢竟黃金並非派息資產，當穩定派

息資產（如債券）的收益率增加，黃金的吸引力將減低。但如果美聯儲加息進度快於預期，將對

股票、債券市場不利，或將出現避險及收益因素角力。

香港有３隻黃金實物ＥＴＦ可供投資者選擇，一手以港元計價的黃金ＥＴＦ入場費可低至約

３３００港元，不妨考慮。新一年祝讀者一手黃金！《惠理基金量化投資副總裁 袁健聰》



＊ 投資涉及風險，往績不代表將來表現。以上資料僅供參考，並不構成任何投資建議，亦不應

視作投資決策之依據。

