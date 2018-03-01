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01/03/2018 10:03

《陶冬天下－陶冬》鶴周期

　　《陶冬天下》海外媒體報道，政治局委員劉鶴可能成為國務院副總理，主抓財經。估計他將
是中華人民共和國歷史上，影響力最大的一位副總理，唯一可以媲美的也許是１９９３年出任副
總理兼中國人民銀行行長的朱鎔基。
　
　　朱鎔基當年在中國經濟、房地產市場、信貸周期出現熾熱泡沫之際，臨危受命，主導了歷史
上前所未有的宏觀調控，迅速撲滅了四處燃燒的通脹之火，控制住銀行信貸的閘門，為其宰相生
涯劃出了濃重的第一筆。
　
　　劉鶴上任之時，中國沒有通脹之火，但是十餘載的信貸擴張卻帶來了債務洪水，高債務槓桿
、高信用風險開始威脅經濟的可持續增長和金融穩定性，「去槓桿、防風險」成為政府的首要宏
觀政策目標。
　
　　中國的債務ＧＤＰ比率，在新興市場國家中算是很高的，不過在發達經濟體中指標未算特別
突出。但是中國經濟的債負並非聚焦於擁有印鈔能力的中央政府身上，而是集中在地方政府（包
括融資平台）和國營企業那裏，其中大量債務存在著潛在的違約風險。另外近年房地產市場火爆
，城市居民負債比率飆升，成為經濟穩定的新的隱憂。
　
　　而且經濟增槓桿，主要不是通過銀行貸款或債市融資進行的，非標準化金融產品、銀行表外
擴張、跨資產種類套利等，是這輪信用擴張的突出特點，使得政府監管和風險防範變得十分棘手
。這是劉鶴為首的中國政府新經濟團隊所面臨的巨大挑戰，也是中國經濟周期性風險所在。
　
　　在另一方面，中國政府表現出了極大的勇氣和自信，在債務未成危機之前主動去槓桿，積極
加強監管力度，消弭跨部門跨資產種類的風險盲點，為防控風險贏得了先手。同時，中國的資本
跨境流動仍受控制，債務主要以內債形式存在，因此承受外部衝擊的能力較強，為在穩定國內資
金信心的情況下處置債務問題提供了條件。而且，中國各級政府有較強的行政動員能力和應變能
力。筆者認為中國經濟軟著陸是有可能的，不過去槓桿過程中風險一定大過平時。
　
　　去槓桿一般通過三類渠道作調整：利率、基礎貨幣及乘數效應。筆者認為，劉鶴式調控的主
打是降低乘數效應。中國的政策利率水準和基礎貨幣供應量其實變化不大，但是十九大之後的監
管力度卻增強了許多，對於銀行表外業務、大資管產品、保險業資金拆借上的衝擊堪稱巨大。過
去數年的流動性主要提供方，突然收縮業務，對經濟的整體流動性構成體制性壓縮。
　
　　經濟、信用、債務，都有周期性起落現象，從世界歷史上看政府有干預周期的可能，但是沒
有抹殺周期現象的能力。人為地拉長周期，最終只會讓遲來的調整更加猛烈。升上去的槓桿，最
終需要降下來，懸念不過是政府主動去槓桿，還是市場主導去槓桿。政府主動尋求降低槓桿、控
制風險，是明智之舉，中國的貨幣信用世界，正在步入「鶴周期」。《陶冬》

＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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