《經濟通通訊社１日專訊》澳門官方公布，２月份博彩毛收入２４３億元（澳門元﹒下同）
，按年上升５﹒７％，升幅比市場預期的９％為低。
澳門今年首２個月博彩毛收入為５０５﹒６億元，按年增長１９﹒７％。（ｅｃ）
01/03/2018 12:56
澳門２月博彩毛收入２４３億澳門元按年升５﹒７％，遜市場預期
《經濟通通訊社１日專訊》澳門官方公布，２月份博彩毛收入２４３億元（澳門元﹒下同）
，按年上升５﹒７％，升幅比市場預期的９％為低。
澳門今年首２個月博彩毛收入為５０５﹒６億元，按年增長１９﹒７％。（ｅｃ）
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