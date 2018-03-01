《日入而息》下年度推２７幅住宅地，澳門上月博彩收入升６％

《今天重點》﹡下年度推２７幅住宅地，提供逾１﹒５萬單位，政府將推招標機制新安排，

不記名公布所有投標金額，首季土地供應約二千四個單位，主要位於油塘及

黃竹坑

﹡澳門２月博彩毛收入２４３億澳門元按年升５﹒７％，遜市場預期，瑞信重

申對行業面看法

﹡陳茂波：曾研究租金扣稅，現正跟進調整電腦系統，在不影響本地勞工情況

下可適時適量輸入外勞，他又認為，現時非合適時機推出改革稅制方案



《即日市況》﹡騰訊領漲，港股先跌後升１９９點收３１０４４，成交１１４５億元



《深滬股市》﹡滬綜指表現反覆，最終升０﹒４％，創業板大漲逾２％



《美元匯價》﹡日圓之年；歐元最新報１﹒２１８０╱８４，日圓最新報１０６。７７

╱７８



《公司業績》﹡鷹君（０００４１）年度多賺逾２倍，惟核心盈利跌６％，連特息共９８仙

﹡中信國際電訊（０１８８３）去年多賺４％至８﹒８億元，末期息１３仙

﹡光大綠色環保（０１２５７）全年賺９﹒５４億元，增５２％，息９仙

﹡百利大（００４９５）中期溢利９２２萬元，跌７８％，不派息

﹡海港企業（０００５１）去年盈利１３﹒２億元，升近９１％，息５６仙

﹡國浩集團（０００５３）去年多賺２１％至近３７億元，中期息１元

﹡新高教（０２００１）去年多賺逾１倍至２﹒３億元人民幣，息２﹒５分



《公司資訊》﹡ＡＳＭ（００５２２）今年實行新派息政策，冀最少不低於去年

﹡Ｃｏａｃｈ母企Ｔａｐｅｓｔｒｙ（０６３８８）港預託證券明日除牌

﹡力寶華潤（００１５６）轉讓新交所一上市基金約５﹒９％股權

﹡元力（０１９３３）超購近２５９倍，一手中籤僅３％

﹡中國金洋（０１２８２）增持藍鼎（００５８２）股權，涉資逾４億元

﹡天譽置業（０００５９）發行６０００萬元債券，息０﹒１厘

﹡光啟科學（００４３９）旗下ＭＡＣＬ擬私有化，已申請從澳交所除牌

﹡衍生集團（０６８９３）董美仙辭任執董，今日起生效

﹡高陽科技（００８１８）認購雲計算服務公司Ｃｌｏｏｐｅｎ優先股

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ去年多賺１５％至１３２億披索

﹡莊皇集團（０８５０１）冀今年內進軍內地市場，目標２０２０年轉主板

﹡港大零售（０１２５５）完成配售新股，籌５０００萬元大部分用於收購

﹡陽光油砂（０２０１２）擬折讓近２％向債權人發股還債

﹡萬事昌（００８９８）珠海土地房地產權証被註銷

﹡興勝創建（００８９６）合營收購葵涌工業大廈，代價７﹒２億元

﹡環球醫療（０２６６６）姜鑫辭任副主席，羅曉舫接任

﹡聯合能源（００４６７）收購巴基斯坦天然氣業務，涉資逾１﹒５億

﹡光大綠色環保（０１２５７）冀兩至三年內，資本負債率不超過６０％



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）附屬方興光耀擬向專業投資者發債

﹡徽商銀行（０３６９８）Ｈ股公眾持股量低於２５％規定水平

﹡越秀交通（０１０５２）１月廣州北二環高速路費收入升２１﹒３％

﹡中國重汽（０３８０８）向豪沃汽車金融公司注資約９﹒６億元人民幣

﹡中信國際電訊（０１８８３）繼續留意併購機會，料流量穩定增長



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）發行３億美元優先永續資本證券

﹡吉利李書福稱無意取得戴姆勒監事會席位；吉利集團據報籌組３１億歐元貸

款以入股富豪集團

﹡龍光（０３３８０）發２﹒５億美元優先票據，用作再融資

﹡惠生工程（０２２３６）獲３﹒６億美元美國石化項目承包合同

﹡陽光能源（００７５７）新增年產一吉瓦組件產能，次季末量產



《中國要聞》﹡２月財新中國製造業ＰＭＩ微升至５１﹒６

﹡山西證券、國金證券表示無樂視網股票質押項目

﹡人行開展１５００億逆回購利率持平，淨回籠１００億；人行表示統籌推進

支付領域改革開放，新格局待加快形成；２月開展３９３０億ＭＬＦ及

２７４億元ＳＬＦ

﹡工商總局表示去年日均新登記企業達１﹒６６萬戶

﹡中保監表示將險企劃分四大類，逐步構建監管長效機制；中保監陳文輝當選

國際保險監督官協會執委會副主席；重點關注「短錢長配」帶來流動性風險

隱患

﹡錢方好近表示春節港商戶移動支付交易額同比增２１１％

﹡上汽、蔚來獲全國首批智能網聯汽車開放道路測試號牌

﹡上海２月一手樓成交面積創２０１２年來月度最低

﹡工信部表示加強對鋁等有色金屬價格監測，避免投機炒作

﹡中國去年海洋生產總值同比增６﹒９％

﹡中國編製國家生物技術發展戰略綱要，昨召首次會議

﹡深圳ＧＤＰ總量首次超過香港，居粵港澳大灣區之首

﹡深圳統計局澄清：深圳ＧＤＰ未超越香港

﹡萬達商業更名為萬達商管集團，註冊資本逾４５億

﹡鈷價每噸突破６０萬元，供應緊張鈷鹽供應商停零售

﹡海外投資者上月首現Ａ股淨賣出

﹡美證監調查ＩＣＯ，加大對虛擬貨幣融資監管力度

﹡外電表示中國華信能源主席葉簡明涉經濟犯罪遭調查

﹡金融整頓續至，華信主席葉簡明傳受查，旗下股債急跌

﹡華信金融投資、大生農業金融急澄清：與葉簡明無關係

﹡華信債異常波動遭上交所停牌，傳華信主席被查；華信國際澄清：葉簡明非

實際控制人，運營一切正常；上海華信國際５隻債券共１４０億元今日起停

牌

﹡２月全國期貨市場量額齊降，成交額同比跌近２８％

﹡高偉達表示與螞蟻金服旗下公司簽戰略合作協議

﹡中銀監表示１月商業銀行總資產增８％，股份行增速最低

﹡蔚來黃晨東稱預計２０２０年實現自動駕駛

﹡工信部發布新版光伏製造行業規範條件，提高製造門檻

﹡國務院表示去年ＧＤＰ、減稅降費及去產能目標超額完成

﹡銀行間黃金詢價做市商新規推，要完善價格發現機制

﹡上期所修訂白銀期貨合約，調整交割品級



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１０７８５﹒７９點



《其他消息》﹡陳茂波稱在不影響本地勞工情況下可適時適量輸入外勞；海洋公園是港人的

公園，望助提升其服務質量；現時非合適時機推出改革稅制方案；曾經研究

租金扣稅，現正跟進調整電腦系統

﹡保監局表示盡快與業界制訂延期年金指引，目標下半年推

﹡證監會冀盡快推南向債券通，預算案促進本港債市發展

﹡各黨派均質疑預算案忽略夾心階層，陳茂波稱已盡力

﹡政府公布自願醫保計劃細則

﹡調查指六成市民未受惠政策，無影響逾半數人置業信心

﹡下年度推２７幅住宅地，提供逾１﹒５萬單位；政府將推招標機制新安排，

不記名公布所有投標金額；首季土地供應約２４００個單位，主要位於油塘

及黃竹坑；「首置盤」１０００伙未納入新賣地表，冀本財年內推出；研究

加大市區地地積比，運房局將檢視一手銷售安排

﹡立法會大灣區考察團將到深圳、東莞、廣州等五市考察

﹡香港理財月活動展開，向巿民推廣良好財務規劃重要性

﹡澳門２月博彩毛收入２４３億澳門元按年升５﹒７％，遜市場預期

﹡陳健波稱不希望在小組委員會談過的項目於財會再討論

﹡中原表示定按選用比例升至佔８﹒８％，為近兩年新高

﹡深股通額度全日用８﹒３億元；滬股通額度全日用５﹒５３億元



《兩會在即》﹡全國兩會將啟新時代新篇，聚焦換屆、修憲、機構改革

﹡王國慶擔任全國政協會議發言人

﹡分析表示兩會行情值得期待，看好券商及龍頭科技股

﹡近３０名港區人大代表、政協委員今早乘坐高鐵上京

﹡約２００港人當選全國政協，李小加、郭炳聯新上榜

﹡高質經濟增長料為首要目標，關注自貿港、大灣區建設

﹡港區人大「換班」，譚耀宗譚志源鄺美雲首晉身；港區人大政協擬呈逾６０

項提案，涉大灣區發展等

﹡國泰君安閻峰稱今年著力提升盈利，暫無意再進行融資

﹡敏華黃敏利稱今年內地加開逾三百分店，料匯兌損失減

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