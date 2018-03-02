《日出而作》憂觸發貿易戰道指再插４２０點，金價兩個月低位

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４６０８．９８ 跌 ４２０．２２點╱１．６８％

標普５００ ２６７７．６７ 跌 ３６．１６點╱１．３３％

納斯達克 ７１８０．５６ 跌 ９２．４５點╱１．２７％

倫敦富時１００ ７１７５．６４ 跌 ５６．２７點╱０．７８％

法蘭克福ＤＡＸ １２１９０．９４ 跌 ２４４．９１點╱１．９７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２６２．５６ 跌 ５７．９３點╱１．０９％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．１４，歐元兌美元１．２２６７



《最新資訊》﹡拉加德點評美國稅改或令經濟過熱

﹡美１月通脹率上升，上周初領失業金人數創４８年最低

﹡美國對進口鋼鋁徵收高額關稅，貿易戰一觸即發

﹡美國擬放寬銀行交易及投資限制

﹡紐約聯儲稱今年加息４次合適，批特朗普實施進口關稅

﹡據報歐洲央行下周會議料只會微調政策指引措辭

﹡鮑威爾第二場聽證會上放鴿，稱美國經濟沒過熱跡象

﹡黃大仙東頭村３房４０８萬元，貴絕綠表公屋

﹡嘉里屯門滿名山下周入伙，山庭洋房下半年推

﹡美國對鋼鋁進口徵收關稅，打壓美元從６周高位回落

﹡威華達（００６２２）訴訟勝訴，去年度或虧轉盈

﹡浙江聯合（０８３６６）預期九個月盈轉虧３７０萬元

﹡橋英（０８４６２）料去年度盈轉虧，毛利減少逾兩成

﹡高鐵上蓋商業地，估值近千億

﹡ａｐｍ元宵節推廣，３天人流料升兩成

﹡依利安達（０１１５１）去年多賺約２倍至３６１６萬美元，息８美仙

﹡華夏醫療（０８１４３）折讓逾１５％配股，淨籌４４５０萬

﹡奧瑪仕（００９５９）向主席吳文新發１億元換股債結清欠款

﹡數字王國（００５４７）溢價約０﹒５３％配股，淨籌逾４億元



《國企紅籌》﹡瑞信升四大內銀目標，野村續唱好中海油（００８８３）

﹡１９億北水狂掃騰訊（００７００），融創（０１９１８）港交所

（００３８８）、金蝶（００２６８）、ＡＳＭ太平洋（００５２２）受

追捧



《神州民企》﹡花樣年控股（０１７７７）公布發行３﹒５億美元優先票據，息

８﹒３７５厘

﹡雅居樂（０３３８３）擬增發１億美元優先永續資本證券

﹡國美零售（００４９３）料去年盈轉虧３億至５億人幣



《中國要聞》﹡國信中心表示料中國未來三年經濟增長約６﹒３％

﹡中國華信指被查報道沒事實依據，未經葉簡明核實同意

