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02/03/2018 08:02

《日出而作》憂觸發貿易戰道指再插４２０點，金價兩個月低位

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４６０８．９８　跌　　４２０．２２點╱１．６８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６７７．６７　跌　　　３６．１６點╱１．３３％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７１８０．５６　跌　　　９２．４５點╱１．２７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１７５．６４　跌　　　５６．２７點╱０．７８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２１９０．９４　跌　　２４４．９１點╱１．９７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２６２．５６　跌　　　５７．９３點╱１．０９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．１４，歐元兌美元１．２２６７
　
　　《最新資訊》﹡拉加德點評美國稅改或令經濟過熱
　　　　　　　　﹡美１月通脹率上升，上周初領失業金人數創４８年最低
　　　　　　　　﹡美國對進口鋼鋁徵收高額關稅，貿易戰一觸即發
　　　　　　　　﹡美國擬放寬銀行交易及投資限制
　　　　　　　　﹡紐約聯儲稱今年加息４次合適，批特朗普實施進口關稅
　　　　　　　　﹡據報歐洲央行下周會議料只會微調政策指引措辭
　　　　　　　　﹡鮑威爾第二場聽證會上放鴿，稱美國經濟沒過熱跡象
　　　　　　　　﹡黃大仙東頭村３房４０８萬元，貴絕綠表公屋
　　　　　　　　﹡嘉里屯門滿名山下周入伙，山庭洋房下半年推
　　　　　　　　﹡美國對鋼鋁進口徵收關稅，打壓美元從６周高位回落
　　　　　　　　﹡威華達（００６２２）訴訟勝訴，去年度或虧轉盈
　　　　　　　　﹡浙江聯合（０８３６６）預期九個月盈轉虧３７０萬元
　　　　　　　　﹡橋英（０８４６２）料去年度盈轉虧，毛利減少逾兩成
　　　　　　　　﹡高鐵上蓋商業地，估值近千億
　　　　　　　　﹡ａｐｍ元宵節推廣，３天人流料升兩成
　　　　　　　　﹡依利安達（０１１５１）去年多賺約２倍至３６１６萬美元，息８美仙
　　　　　　　　﹡華夏醫療（０８１４３）折讓逾１５％配股，淨籌４４５０萬
　　　　　　　　﹡奧瑪仕（００９５９）向主席吳文新發１億元換股債結清欠款
　　　　　　　　﹡數字王國（００５４７）溢價約０﹒５３％配股，淨籌逾４億元
　
　　《國企紅籌》﹡瑞信升四大內銀目標，野村續唱好中海油（００８８３）
　　　　　　　　﹡１９億北水狂掃騰訊（００７００），融創（０１９１８）港交所
　　　　　　　　　（００３８８）、金蝶（００２６８）、ＡＳＭ太平洋（００５２２）受
　　　　　　　　　追捧
　
　　《神州民企》﹡花樣年控股（０１７７７）公布發行３﹒５億美元優先票據，息
　　　　　　　　　８﹒３７５厘
　　　　　　　　﹡雅居樂（０３３８３）擬增發１億美元優先永續資本證券
　　　　　　　　﹡國美零售（００４９３）料去年盈轉虧３億至５億人幣
　
　　《中國要聞》﹡國信中心表示料中國未來三年經濟增長約６﹒３％
　　　　　　　　﹡中國華信指被查報道沒事實依據，未經葉簡明核實同意

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