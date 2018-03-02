《盤前攻略》外圍股市續波動，港股未確認轉升勢，以三萬點作支持

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾昨日（１日）淡化鷹派言論，指出工資及

通脹未有升溫跡象，一度帶動美股反彈。不過，其後美國總統特朗普指出，會對進口鋼材及鋁產

品徵收關稅，拖累美股倒跌兼連挫三日，道指跌４２０點或１﹒６８％，報２４６０８；標指跌

３６點或１﹒３３％，報２６７７；納指走低９２點或１﹒２７％，報７１８０。歐股亦跟隨美

股下跌，英法德三大指數跌幅介乎５６點至２４４點。



＊港股夜期ＡＤＲ同告下挫，美元升勢減緩＊



恆指夜期昨日收報３０８９１點，跌１３７點，低水１５３點。港股ＡＤＲ比例指數挫

４１１點或１﹒３４％，報３０６３２點。預託證券造價普遍下跌，騰訊挫２﹒３８％，折合港

元報４３６﹒３７元。匯控跌０﹒３２％，折合港元報７７﹒６５元。中銀跌２﹒０４％，折合

港元報３８﹒８９元。工行挫２﹒２４％，折合港元報６﹒６６元。建行走低１﹒９６％，折合

港元報８﹒０６元。中行跌１﹒５６％，折合港元報４﹒１７元。

隨著特朗普表示將對鋼鋁進口徵收關稅後，市場擔心不久會爆發貿易戰，美元觸及６周高位

後回落，美匯指數跌０﹒３％，報９０﹒３１。美元升勢暫緩，加上兩會將於明日（３日）召開

，在維穩的大前提下，內地券商不准在「兩會」期間淨沽出，可進一步抵銷港股跌勢。



＊加息預期略降溫，但仍觀望下周就業數據＊



港股通連續兩日錄得淨流出後，昨日「北水」大幅回升，淨流入３２﹒２５億元人民幣，帶

動騰訊一度急升３﹒５％，並在大市尾段推高恆指升幅逾百點。不過，港股整體升勢並不全面，

港股所錄得的１月強勁升幅，亦已反映不少市場對重磅股業績造好的預期，加上Ａ股資金面持續

緊張，成交未見大幅提振，預期港股升幅相當有限。另外，市場對加息預期雖有所降溫，但下周

美國將出台就業數據，料仍會繼續影響市場對息口的預期，港股昨日反彈，暫未確認轉為升勢，

預期港股短線仍會受制於１０天（３１０８２）、２０天（３１０６８）及５０天

（３１０７０）平均線之下，並以三萬點作支持。（ｔｔ）

