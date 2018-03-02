  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2018 18:20

《窩輪匯智－劉嘉輝》業績期買輪要知道的事－股息篇

　　《窩輪匯智》本周有多隻大股公布業績，焦點集中於友邦（０１２９９）、渣打
（０２８８８）、港交所（００３８８）、新地（０００１６）及銀娛（０００２７）身上。以
上股份業績皆符合市場預期，然而股價未有受太大刺激，個別早前累積較大升幅如港交所及友邦
都有「趁好消息出貨」的情況。
　
　　餘下的新地，業績發表後股價變動不大，惟其認購證則錄得相當大的跌幅，與此同時認沽證
突然抽升。若然是引伸波幅上升，理應利好認購及認沽證，這次有是甚麼原因？
　
　　原來是與其派發的股息有關。新地中期盈利３３０﹒３１億元，按年增５９﹒８９％，派中
期息１﹒２元按年增９﹒０９％。由於派息較市場預期為多，因此相關的窩輪便要於業績公布後
作價格調整，認購證價格下調、認沽證價格上調（假設其他因素不變）。
　
　　這是因為窩輪發行時，發行商會因應其年期的年期，決定將多少「除淨」的因素反映定價之
內，當股份在到期前除淨，而派息水平符合原先發行時的前設，即使正股到除淨日股價下跌，亦
不會對輪價有任何影響（假設其他因素不變）。而當有如上述派息較預期多或預期少情況出現，
發行商便要對多出或少了的「淨」作出價格上的調整。一般來說，派息較預期多會利淡認購證、
利好認沽證。相反，派息較預期少會利好認購證、利淡認沽證。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》
　
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情02/03/2018
新界東6人混戰 范國威鄧家彪看高一線
香港政情02/03/2018
九龍西焦點落在DQ主角姚松炎與建制新星鄭泳舜
香港政情02/03/2018
港島選區料為民主派區諾軒與建制派新民黨陳家珮之爭
生財有道02/03/2018
魚缸太chok點算好? 全新HV2幫到你!
國際動態02/03/2018
【意國大選】普遍預期無政黨取過半數席位 貝盧斯科尼將成造王者
生財有道02/03/2018
【嚟緊炒D乜－高鑫零售】阿里巴巴概念十足十 前景一片光明?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 16
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 2
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？
小薯茶水間 NEW
【10大啜核金句】7月再開棟篤笑！黃子華論盡打工仔心聲 5
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
巴菲特的智慧
健康解「迷」
【腰背痛的警示】驚嚇！原來和強直性脊椎炎、癌症有關？ 3
星座命理
【我要瘦下來】最易減肥的3個星座，有你嗎？ 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
「估市」何其艱難？！
第一桶金 ． 方元
【4321法則】如何教子女安排利是錢？
足球俱樂部 ． 主教練
曼城氣盛 應取聯賽杯　雲加保守 靠運氣打救
What's On
【日牌時尚眼鏡】Zoff 登陸九龍灣！Disney Collection率先睇＋買一送一優惠劵 3
美女中醫 ． 譚莉英
【中醫治流感】春天流感高峰期，薄荷梨粥防疫清熱 4
容我細說 ． 容海恩
為何要將電競納入體育項目？ 6
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【心靈篇】給狗年犯太歲的人：一切都是最好的安排 新文章
Talk Of The Town
「超人腰帶」被女友丟棄 港男嬲爆 (晴報) 5
健康Video
【穴按愈健康】「大姨媽」來了！教你3招對抗女人最痛 5
論盡中港台 ． 岑逸飛
「損富補貧」的理財之道 4 新文章
綠路閑人 ． lolo
路路尋開心之打牌見人心 4
陶冬天下 ． 陶冬
鶴周期 新文章
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 2
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 7
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊