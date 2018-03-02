《窩輪匯智－劉嘉輝》業績期買輪要知道的事－股息篇

《窩輪匯智》本周有多隻大股公布業績，焦點集中於友邦（０１２９９）、渣打

（０２８８８）、港交所（００３８８）、新地（０００１６）及銀娛（０００２７）身上。以

上股份業績皆符合市場預期，然而股價未有受太大刺激，個別早前累積較大升幅如港交所及友邦

都有「趁好消息出貨」的情況。



餘下的新地，業績發表後股價變動不大，惟其認購證則錄得相當大的跌幅，與此同時認沽證

突然抽升。若然是引伸波幅上升，理應利好認購及認沽證，這次有是甚麼原因？



原來是與其派發的股息有關。新地中期盈利３３０﹒３１億元，按年增５９﹒８９％，派中

期息１﹒２元按年增９﹒０９％。由於派息較市場預期為多，因此相關的窩輪便要於業績公布後

作價格調整，認購證價格下調、認沽證價格上調（假設其他因素不變）。



這是因為窩輪發行時，發行商會因應其年期的年期，決定將多少「除淨」的因素反映定價之

內，當股份在到期前除淨，而派息水平符合原先發行時的前設，即使正股到除淨日股價下跌，亦

不會對輪價有任何影響（假設其他因素不變）。而當有如上述派息較預期多或預期少情況出現，

發行商便要對多出或少了的「淨」作出價格上的調整。一般來說，派息較預期多會利淡認購證、

利好認沽證。相反，派息較預期少會利好認購證、利淡認沽證。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



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要應諮詢專業建議。

