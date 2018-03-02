《套期保值－蕭猷華》油價６月前勢見７５美元

《套期保值》油價昨天（１日）下跌１％，觸及兩周低位，紐約期油跌６５美仙，收報

６０﹒９９美元；布蘭特期油跌９０美仙，收報６３﹒８３美元。特朗普打算向鋼材、鋁徵收入

口關稅，市場恐爆發貿易戰，歐美股市急跌，拖累商品市場。筆者料油價短線受股市震盪影響，

走勢反覆，不過中線向好，可趁低吸納。



＊美國的算盤＊



眾所周知，美國頁岩油產量與日俱增，美國活躍鑽油井平台較一年前多出一倍至８００個，

最新原油日產量增至每日１０２７萬桶，美國產油量激增是否油價一定要跌呢？筆者答案是「否

」。首先，美國開行馬力泵油，無非是要做世界產油國一哥，與沙特和俄羅斯抗衡。另一方面，

美國已由淨原油入口國變成淨出口國，油價上升對美國是合乎利益的。

筆者去年已看好油價的其中一個原因是，沙特計劃將國營巨企沙特阿美上市，沙特當然希望

油價愈高估值愈高，對自身利益最大，但沙特一己之力能提升油價嗎？當然不能，於是１５年

１１月沙特與油組達成減產協議，其後俄羅斯亦加入減產行列，油價從１５年尾的３２美元升至

今年最高曾見６６美元。那麼油價在現水平，沙特滿意嗎？似乎未必，還要等美國出手。

去年５月底，特朗普當選後首次國事訪問，第一站是沙特阿拉伯，這次訪問的焦點是沙特向

美國購買軍備設施加上其它投資總值３５００億美元，這是特朗普上任後首次取得的主要成就。

之後，不到一個月，紐約期油便從４２美元開始節節上升，這是巧合嗎？還是有無形之手？據消

息報道，沙特國王將在本月１９日國事訪問美國，石油必定是主要議題之一，只要美國配合，油

價升至７０至８０美元絕無難度，況且油價上升，對美國來說是樂見的。



＊莊家的取態＊



影響商品市場的走勢，供求因素當然重要，但大戶或莊家的取態和行動更重要，華爾街作為

全球金融市場霸主，若美國開綠燈，與沙特配合，紐約期油勢見７５美元以上。況且，以目前全

球經濟狀況，亦可以承受高油價的來臨。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

