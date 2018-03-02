《選股情報－石鏡泉》３１６碌唔碌？

《選股情報》恆指由３１６碌至補回３０５區的上升裂口，並見回彈至３１０，當ㄧ眾好友

以為碌完，昨晚（１日）特朗普就發出貿易戰第ㄧ炮，先轟去道指４００多點，今日（２日）看

港股、中股有多穩，你話３１６碌唔碌？會碌至多少？點知吖？怕唔會只碌今日啩！

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

