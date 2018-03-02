《選股情報》恆指由３１６碌至補回３０５區的上升裂口，並見回彈至３１０，當ㄧ眾好友
以為碌完，昨晚（１日）特朗普就發出貿易戰第ㄧ炮，先轟去道指４００多點，今日（２日）看
港股、中股有多穩，你話３１６碌唔碌？會碌至多少？點知吖？怕唔會只碌今日啩！
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
02/03/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》３１６碌唔碌？
《選股情報》恆指由３１６碌至補回３０５區的上升裂口，並見回彈至３１０，當ㄧ眾好友
以為碌完，昨晚（１日）特朗普就發出貿易戰第ㄧ炮，先轟去道指４００多點，今日（２日）看
港股、中股有多穩，你話３１６碌唔碌？會碌至多少？點知吖？怕唔會只碌今日啩！
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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