《新股掛牌》元力（１９３３）首掛開１﹒３元，高招股價約３７％

《經濟通通訊社２日專訊》元力控股（０１９３３）今日首日掛牌，開市報１﹒３元，較

０﹒９５元招股價高出約３６﹒８４％，暫成交約２４２２萬股，涉資３１５５萬元。每手買賣

單位４０００股，若不計手續費，每手賺１４００元。（ｇｖ）

