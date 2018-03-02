《經濟通通訊社２日專訊》元力控股（０１９３３）今日首日掛牌，開市報１﹒３元，較
０﹒９５元招股價高出約３６﹒８４％，暫成交約２４２２萬股，涉資３１５５萬元。每手買賣
單位４０００股，若不計手續費，每手賺１４００元。（ｇｖ）
02/03/2018 09:22
《新股掛牌》元力（１９３３）首掛開１﹒３元，高招股價約３７％
《經濟通通訊社２日專訊》元力控股（０１９３３）今日首日掛牌，開市報１﹒３元，較
０﹒９５元招股價高出約３６﹒８４％，暫成交約２４２２萬股，涉資３１５５萬元。每手買賣
單位４０００股，若不計手續費，每手賺１４００元。（ｇｖ）
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