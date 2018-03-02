《盤後部署》環球股市不穩及貿易戰升溫，港股有機會失守三萬點

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普表示將對鋼鋁進口徵收關稅，全球貿易戰持續升

溫，拖累華爾街股市隔晚（１日）全線向下。港股今日跟隨外圍低開４３３點或１﹒４％，騰訊

（００７００）及港交所（００３８８）等重磅股持續走低，大市最多曾跌５６６點，低見

３０４７７點。最終收報３０５８３點，挫４６０點或１﹒４８４％。主板成交１２６０﹒３６

億元，比上日增加１０﹒１％。

國指跌２２４點或１﹒８１％，報１２２０３點。滬指則跌１９點或０﹒５９％，報

３２５４點。



＊英首相將發表脫歐演說，下周四歐央行議息會議＊



英國首相文翠珊將在香港時間今晚，就英國脫歐協議發表演說。歐盟期待文翠珊能在演說中

提供英國脫歐後的規劃細節，特別是可能導致談判停擺的愛爾蘭邊界問題。

下星期有多項重要經濟事項，歐洲央行將在下周四（８日）舉行議息會議，有傳將會討論微

調溝通立場，但市場預期在是次會議上，不會有重大的政策調整。但同時有消息指出，歐洲央行

可能會在必要時增加買債。

此外，日本參議院將於下周二（６日）舉行央行行長黑田東彥提名連任的任命聽證會。黑田

東彥在今日稍早舉行的眾議院聽證會中，表示考慮在２０１９財年退出寬鬆政策，投資者需要密

切留意其會否於下周的聽證會中再透露更多詳情。



＊市場關注歐盟中國言論，港股失守三萬關風險升＊



下周將有多隻藍籌股公布業績，包括九置（０１９９７）及港鐵（０００６６），將於今日

收市後被剔出恆指成分股的九倉（００００４）亦將於下周四放榜。該等股份的業務表現具指標

性作用。投資者需要留意表現能否符合甚至勝過市場預期，將有利股價進一步向上。

外圍持續不明朗，美國下周起將對進口鋼材及鋁材徵收關稅，為全球貿易戰揭開序幕，市場

亦同時關注歐盟及中國的表態，令環球股市表現增添陰霾。港股距離３萬大關只剩下幾百點，外

圍持續不穩下，港股有機會在短期內失守三萬關，若失守此關口，有機會繼續下試，暫以上月低

位２９１２９點作支持，３１７００見阻力。不過，倘若美股能夠回穩，港股則有機會維持好淡

爭持的反覆格局。（ａｌ）

