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02/03/2018 11:09

【意國大選】普遍預期無政黨取過半數席位，貝盧斯科尼將成造王者

　　《經濟通通訊社記者吳芷晴２日報道》意大利周日（３月４日）舉行大選，市場預計前總理
倫齊領導的民主黨（Ｄｅｍｏｃｒａｔｉｃ　Ｐａｒｔｙ）、前總理貝盧斯科尼率領的中間偏右
意大利力量黨（Ｆｏｒｚａ　Ｉｔａｌｉａ）及右翼疑歐政黨五星運動（Ｍ５Ｓ）將會三分天下
，沒有一個政黨能取得國會多數議席。

＊中間偏右聯盟料勝出，惟難取過半數席位＊

　　投票前最後一個民調顯示，五星運動支持率為２６﹒３％，緊隨其後是２１﹒３％的民主黨
及１５﹒９％的意大利力量黨。不過，總計由意大利力量黨領導的中間偏右派別支持率最高，為
３７﹒５％，但仍不足以取得國會大多數席位。同時傳統上意大利民調極不準確，民調亦顯示有
３０％至３５％選民未決定投票取向。
　　雖然各黨派有需要合組聯合政府的機會極大，但由於各派系之間齟齬日深，民主黨及意大利
力量黨老死不相往來，民主黨的現任總理真蒂洛尼（Ｐａｏｌｏ　Ｇｅｎｔｉｌｏｎｉ）被問到
會否與貝盧斯科尼合作時，他斬釘截鐵地道：「不！我可以直接回答你，我對與意大利力量黨結
盟一點興趣也沒有。」而五星運動近期亦翻炒意大利力量黨與黑手黨勾結的舊聞，貝盧斯科尼則
反擊五星運動領袖馬約（Ｌｕｉｇｉ　ＤｉＭａｉｏ）中看不中用，「只有一副漂亮的臉蛋」。
　　目前德國政局仍然未明朗，投資者希望作為歐元區第三大經濟體的意大利不會重蹈覆轍，而
今次意大利大選亦是對國內民粹主義的一次測試。近年來意大利的移民問題急增，令種族主義襲
擊頻生、新法西斯主義亦逐漸興起。在大選前夕，意大利多地出現示威活動，不少是左派人士不
滿極右派政黨到當地造勢，最終亦演變成暴力衝突。

＊貝盧斯科尼捲土重來，歐議會長或任總理＊

　　今次大選另一焦點是貝盧斯科尼高調重返政壇。８１歲的貝盧斯科尼曾４度擔任總理，他因
為稅務詐騙案在２０１３年被定罪，並禁止擔任公職６年，但他已就判決上訴至歐洲法院。但即
使貝盧斯科尼最終不能再出任總理，但他仍能以「造王者」的身份重回政治舞台，因作為中間偏
右派聯盟的領導人，他將在挑選總理人選上掌握主導權。
　　中間偏右派聯盟中除意大利力量黨外，還包括以反歐盟的北方聯盟以及意大利兄弟黨，故貝
盧斯科尼有意挑選現任歐洲議會議長塔亞尼作為總理候選人。塔亞尼是一直是貝盧斯科尼的最忠
誠戰友，於１９９４年有份共同創立意大利力量黨。他若果最終獲推舉出任意大利總理，雖然不
會獲「疑歐派」的盟友歡迎，但將可向歐盟釋出善意，亦可希望安撫意大利國內的溫和派。

＊默克爾政治前途同日揭盅，風險不容忽視＊

　　３月４日除了是意大利大選外，亦將是決定德國政治命運的重要日子，因德國社民黨將公布
是否加入總理默克爾的聯合政府。若最終德國成功籌組聯盟政府，將意味著德國將進行適度的財
政擴張，進而推高經濟增長及通脹，這可能加速寬鬆貨幣政策時代的結束。同時如果意大利的選
舉沒有太大的衝擊，亦有助支持歐洲央行收緊政策。
　　雖然意大利金融市場在大選前表現穩定，歐元兌美元仍然維持強勢，但投資者亦已減低風險
胃納，今年以來意大利大型企業股票ＥＴＦ已錄得３﹒４億歐元流出。畢竟３個主要政黨有兩個
皆屬於「疑歐派」，故不排除大選結果可能會引發另一場危機，因一個歐元成員國試圖脫歐所帶
來的災難性影響將遠遠大於英國「脫歐」。
　　意大利國會選舉將會採用去年１０月通過的新選舉法，３６％的國會議席以簡單多數制
（Ｆｉｒｓｔ　Ｐａｓｔ　ｔｈｅ　Ｐｏｓｔ）的方式選出，其餘則會按議席按比例代表制分配
。投票將會由３月４日（周日）當地時間早上７時至晚上１１時，預期正式點票工作最快會於本
港時間周一（５日）晚上９時開始。

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