《台股攻略－馮偉明》台股今日隨美股下挫

《台股攻略》台股今日跌８７﹒６２點，收１０６９８﹒１７點，成交值為新台幣

１０９４﹒５８億元。

美股昨晚表現弱勢，台股今日早盤亦開低，隨後好淡角力，終場仍失守季線關卡。台積電連

續兩日出現下跌裂口，險失守季線；鴻海開低後企圖靠近平盤，但仍無法順利站上；大立光雖一

度站上平盤，但尾盤仍不敵賣壓。類股方面，ＭＬＣＣ相關類股表現相對抗跌，國巨逆勢升

５﹒６４％，順利站上月線，華新科亦收在平盤之上，升１﹒３３％。鋼鐵族成了美國貿易大戰

的首要受害者，中鋼跌１﹒８％，海光、官田鋼、新鋼、志聯、佳大、彰源、世紀鋼、燁輝、燁

興、豐興、中鋼構及中鴻等均跌超過２％，僅大成鋼升近４％。造紙類股今日走勢也相對疲弱，

僅正隆及榮成逆勢抗跌，台紙、士紙、華紙、寶隆及永豐餘等也收黑。挖礦概念股撼訊無懼遭分

盤交易，仍然亮燈漲停。

預期台股短線在美股回穩之前，整體仍將以區間整固為主。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

