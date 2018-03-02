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即市新聞

02/03/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》對外投資合作有的放矢前景佳

　　《談國論企》中國的對外投資合作於２０１７年的累計投資即使出現明顯下降，乃受非理性
的對外投資得到控制之所致，但對外承包工程穩、對「一帶一路」沿線國家新投資力度之提升和
對外投資併購活躍，加上新簽合同續增，可見外投調控漸生佳效。
　
＊境內企業走出去又引進來高技術和優產＊
　
　　來自中國商務部合作司所發布的資料顯示，境內投資者於２０１７年對全球１７４個國家或
地區的６２３６家境外企業新非金融類直接投資，累計實現投資１２００億元（美元．下同），
同比無疑大幅下降２９﹒９％，卻無深憂懸念，乃因：
　　（甲）相對差勁的情況轉穩，特別是（Ｉ）對外投資合作額度於２０１７年１２月份及１１
月份，同比分別長４９％及３４﹒９％，連續兩個月實現正增長，及所的幅度有不斷擴大之勢，
遂使全年的減少幅度有所收窄，如此情延續至２０１８年，當屬佳象；此因（ＩＩ）非理性的對
外投資，在商務部的評釋認為是「得到切實有效遏制」，此說可印證於房地產業、體育和娛樂業
的對外投資「沒有新項目」，便可見一斑。
　　我曾指出，境內企業突然「豪擲」數以十億、百億元計的資金，幾乎不吝價地搶購境外房地
產的土地項目，以「天價」收購歐洲的二、三流的以足球為主的體育俱樂部，更投入絕非企業核
心的娛樂業務，有頗大程度可能是屬於「洗錢」行徑，由是中國政府採取強有力的政策性遏制措
施，很有必要。
　　再看（乙）境內企業對外投資合作的較為具體數據，所得的初步感覺是「穩中向俏」，因（
一）對外投資主要流向多個國家支持的行業，尤其是（１）租賃和商務服務業佔比２９﹒１％
，及和（２）信息傳輸、軟件和信息技術服務業佔８﹒６％，屬於轉型升級的與服務有關，可由
走出去獲取優質的資產，作為回流式的引進來，有利於國民經濟進一步提升素質；（２）批發和
零售業佔２０﹒８％，為民生所需之項目；當然亦少不了（３）製造業，佔比１５﹒９％，
　　投資的同時，內企亦（二）對在境外投資併購感到高度興趣：於２０１７年於４９個國家或
地區實施完成併購３４１個項目，所涉及國民經濟１８個行業大類，實際交易總額９６２億元，
其中直接投資２１２億元，佔比２２％，和融資７５０億元佔７８％。
至於（三）對國家積極、主動推動的「一帶一路」沿線國家投資合作，則穩步發展：新投資合計
１４３﹒６億元同比即使只是增長３﹒５％，比整體外投之跌２９﹒４％，為難得良性表現。特
別需要高調指出者，為內企於２０１７年在「一帶一路」沿線的６１個新簽的對外承包工程合同
額１４４３﹒２億元，同比長１４﹒５％和佔同期總額的５４﹒５％；和完成營業額８５５﹒３
億元的同比增長１２﹒６％，佔同比總額５０﹒７％。
　　此使（四）對外承包工程新簽大項目亦見多，新合同額度在５０００萬元或以上的項目達到
７８２項，涉資合計１９７７﹒４億元，並佔新簽合石總額佔比達７４﹒５％。
　
＊大力投資一帶一路沿線國家亦使外貿轉佳＊
　
　　商務部更特別強調：對外承包工程帶動貨物出口１５３﹒９億元，同比增長１５﹒７％，高
於同期貨物貿易出口幅。
　　當然亦少不了（五）可以進一步提升境外經貿合作區建設活動與實效：內企於２０１７年在
４４個國家建設初具規模的境外經貿合作區９９家，累計投資３０７億元，入區企業４３６４家
，上繳東道東道稅費２４﹒２億元，為當地創造就業織位２８萬個，其中新投資佔比日甚。
　　商務部表示，下一步所特設的工作，為（ａ）緊緊圍繞「一帶一路」建設，創新對外投資方
式，提高對外投質量和效益，同時（ｂ）提高對外投資質量和效應，落實對外投資備案報告，不
斷創新監管模式，推動從外投資大國對外投資強遇進，以投資帶動貿易發展、產業發展。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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