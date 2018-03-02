《外匯達仁－盧楚仁》貿易戰令美元反彈告一段落

《外匯達仁》美國特朗普宣布下星期向入口鋼材和鋁分別徵收２５％及１０％關稅，美股及

美元雙雙應聲下跌，估計美元反彈很大機會已經完結而再次回落。

特朗普宣布徵收有關關稅後，歐盟及多國隨即發表強硬聲明，表示定必研究報復措施來回應

美國的決定。金融市場憂慮特朗普開打貿易戰，令美國經濟以致股市均受到拖累，美國最終成為

大輸家。若果美國經濟因此放緩及股市進一步下挫的話，那麼今年美國的加息步伐定必減慢，那

麼美元就雪上加霜。

美股持續下跌令資金流入美債，令美債息回落也對美元不利。而稍早時間，鮑威爾在吸取經

驗後於眾議院亦表示，他強調並無證據顯示美國經濟過熱，市場解說為較溫和的言論亦令美元先

升後跌。

美國奉行貿易保護主義，給金融市場認為美國欲把本國貨幣貶值來增加出口競爭力，亦會影

響往後美元表現。如果擔心英國「脫歐」談判，星期日德國社民黨投票及意大利大選，短暫兌英

鎊及歐元不利的話便可以買入日圓，而且日圓有避險功能故短期內會繼續備受追捧，而有機會突

破１０５﹒５５阻力到１０４﹒４０。但我以技術分析角度認為，英鎊及歐元昨晚已經分別見底

回升，美匯指數亦未能突破９１﹒１３１而已見頂回落。

《ｉＢＥＳＴ ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁 盧楚仁》

