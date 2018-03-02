《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》市場傳出上海市政府已取得中國華信控制權
。
據《南華早報》引述知情人士報道，上海國盛集團已取得中國華信的管理和日常經營權。
上海國盛為上海市政府重大產業項目的投融資平台，是經上海市政府批准設立的國有獨資大
型投資控股和資本運營公司。對此消息，上海國盛方面拒絕置評。
中國華信官網昨（１日）晚刊出聲明指，注意到某些媒體關於主席葉簡明被查的不負責任報
道，強調報道沒有事實依據，也未經葉簡明本人及公司核實同意。公司目前運營正常。
02/03/2018 16:50
【危機隱現】傳上海市政府已取得中國華信控制權
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》市場傳出上海市政府已取得中國華信控制權
。
據《南華早報》引述知情人士報道，上海國盛集團已取得中國華信的管理和日常經營權。
上海國盛為上海市政府重大產業項目的投融資平台，是經上海市政府批准設立的國有獨資大
型投資控股和資本運營公司。對此消息，上海國盛方面拒絕置評。
中國華信官網昨（１日）晚刊出聲明指，注意到某些媒體關於主席葉簡明被查的不負責任報
道，強調報道沒有事實依據，也未經葉簡明本人及公司核實同意。公司目前運營正常。
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