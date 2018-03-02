《午市前瞻》全球貿易戰持續升溫，港股下試三萬點機會上升

《經濟通通訊社２日專訊》外圍股市續波動，美國聯儲局主席鮑威爾昨日（１日）淡化鷹派

言論後，總統特朗普又表示將對鋼鋁進口徵收關稅，市場擔心不久會爆發貿易戰，美元觸及６周

高位後回落，美匯指數跌０﹒３％，報９０﹒３１。由於美股三大指數均下跌，拖累港股今早低

開４３３點或１﹒４％，之後在大部分藍籌下跌之下，港股半日跌幅最多擴至５６６點低見３０

４７７點，午收報３０５６８點，挫４７６點或１﹒５３％，報３０５６８點。主板半日成交６

０１﹒０９億元。

國指跌２３５點或１﹒９０％，報１２１９３點。滬指則微跌１０點或０﹒３２％，報

３２６３點。



＊指數今收市後調整，騰訊九倉下跌＊



九倉（００００４）即將被剔出恆指成分股，暫時跌２﹒０１％，報２９﹒３元，而為了優

化國指，恆指公司早前宣布，共１０隻紅籌及民企被選進加入國指，騰訊（００７００）跌２﹒

０１％，報４３８元。中移動（００９４１）跌０﹒５５％，報７２﹒５元。申洲（０２３１３

）跌２﹒３５％，報７６﹒８５元。華潤置地（０１１０９）則跌２﹒３３％，報２７﹒３元。

金利豐（０１０３１）下周一起剔出恆生綜合大中型股指數，跌５﹒８７％，報４﹒４９元

。渣打（０２８８８）則跌２﹒０７％，報８５﹒２元。復星國際（００６５６）獲納入恆生綜

合大中型股指數，下跌３﹒２７％，報１６﹒５８元。



＊潤電逆市升，鋼股未見震盪＊



電力股炒起，華潤電力（００８３６）現價上升１﹒１７％，報１３﹒７８元，為半升幅最

大藍籌。華能國際電力股份（００９０２）上升２﹒０２％，報５﹒０５元，為第二佳表現國指

股。

特朗普對鋼鋁進口徵收關稅，市場擔心中國或會反擊，不過今早鋼股未見震盪，發盈喜的西

王特鋼（０１２６６）靠穩，報１﹒６４元。馬鞍山鋼鐵（００３２３）跌２﹒６２％，報４﹒

０９元。江西銅（００３５８）跌２﹒１２％，報１１﹒９８元。

金利通（０８２５６）今早曾高漲１﹒１倍，午收升４１﹒４６％，報０﹒０５８元。善樂

（０１６６０）控股權易手，復牌升１４﹒５８％，報０﹒５５元。



＊林嘉麒：潤電１４元見阻力，手機設備股及騰訊趁大市回穩始吸納＊



宏匯證券研究部主管林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，美國總統特朗普提出要對進口鋼材及

鋁材徵收關稅，恐會進一步觸發全球貿易戰，而有關計劃將會下周生效，為環球股市表現增添陰

霾，港股失守三萬點的機會亦因此上升。若後市失守此關口，則有很大機會繼續下試至二月初低

位約２９１００，並形成雙底形態後始會出現反彈，二月初形成的下跌裂口頂部約３１７００至

３１８００區間見阻力。

港股大跌市下，電力股成逆市奇葩，林嘉麒認為，相關股份基本因素不算太理想，對電力股

後市表現持較為保守看法。潤電為電力股中唯一一隻藍籌，雖去年上半年純利大跌六成半，但相

比其他同業如華能國際及華電國際（０１０７１）等，潤電純利跌幅已算是輕微，故市場亦較為

看好潤電去年全年業績，加上目前市況未明朗，潤電吸引不少資金先吸納後博其業績造好。不過

，由於預計電力股上升空間不會太大，料潤電於１４至１４﹒６元之區間有相當大阻力。

林嘉麒仍看好部分重磅股業績，而騰訊及其他手機設備股會於月底放榜，前者業績造好應無

懸念，後者去年則受惠手機升級而帶動訂單大幅增長，現階段相關股份可待大市回穩後趁低位吸

納部署。（ｔｔ）

