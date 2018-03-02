  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2018 16:53

《美元走勢－羅明立》美匯續跟美股背馳，倘爆貿易戰美元或再向下

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒３０　　　１０５﹒７０　　　１０５﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２８８　　　１﹒２２６１　　　１﹒２２７９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７９３　　　１﹒３７６６　　　１﹒３７８９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４２４　　　０﹒９３８６　　　０﹒９３８９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９４　　　７﹒８２５６　　　７﹒８２８７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》美國昨日（１日）公布的數據理想，２月ＩＳＭ製造業指數意外回升至
６０﹒８，逼近１４年高位；１月核心ＰＣＥ物價指按月升幅加快至０﹒３％，符合預期；１月
個人收入續升０﹒４％，已連升７個月，高於預期。
　　美國總統特朗普周四宣布，下周開始會對鋼材等徵後進口關稅，稅率高達２５％，此舉會引
起貿易夥伴的不滿，引發貿易戰。另外，美聯儲主席鮑威爾在參議院講話時，較早前有所收斂，
市場解讀為就加息預期降溫。不過市場仍然相信美聯儲加息步伐加快，加上貿易關係轉趨緊張，
影響全球股市表現，昨日歐美股市皆跌。美匯則繼續跟美股背道而馳，一度逼近９１，不過高位
有獲利回吐，加上歐洲有消息指央行或在下周商討貨幣政策微調的可能性，歐元在１﹒２１５０
附近急彈超過１００點，美匯則回軟９０﹒２附近。
　　美元在貿易戰的陰影下再次走弱並不出奇，而美國的貿易伙伴到底如何回應美國增加關稅，
是今後要注意的事項。一旦爆發貿易戰，必會影響美國的進出口，美元匯價便很大機會再下行。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒２０　　　１０４﹒８０　　　１０６﹒６０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２２３０　　　１﹒２３５０　　　１﹒２１９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情02/03/2018
新界東6人混戰 范國威鄧家彪看高一線
香港政情02/03/2018
九龍西焦點落在DQ主角姚松炎與建制新星鄭泳舜
香港政情02/03/2018
港島選區料為民主派區諾軒與建制派新民黨陳家珮之爭
生財有道02/03/2018
魚缸太chok點算好? 全新HV2幫到你!
國際動態02/03/2018
【意國大選】普遍預期無政黨取過半數席位 貝盧斯科尼將成造王者
生財有道02/03/2018
【嚟緊炒D乜－高鑫零售】阿里巴巴概念十足十 前景一片光明?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 16
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 2
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？
小薯茶水間 NEW
【10大啜核金句】7月再開棟篤笑！黃子華論盡打工仔心聲 5
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
巴菲特的智慧
健康解「迷」
【腰背痛的警示】驚嚇！原來和強直性脊椎炎、癌症有關？ 3
星座命理
【我要瘦下來】最易減肥的3個星座，有你嗎？ 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
「估市」何其艱難？！
第一桶金 ． 方元
【4321法則】如何教子女安排利是錢？
足球俱樂部 ． 主教練
曼城氣盛 應取聯賽杯　雲加保守 靠運氣打救
What's On
【日牌時尚眼鏡】Zoff 登陸九龍灣！Disney Collection率先睇＋買一送一優惠劵 3
美女中醫 ． 譚莉英
【中醫治流感】春天流感高峰期，薄荷梨粥防疫清熱 4
容我細說 ． 容海恩
為何要將電競納入體育項目？ 6
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【心靈篇】給狗年犯太歲的人：一切都是最好的安排 新文章
Talk Of The Town
「超人腰帶」被女友丟棄 港男嬲爆 (晴報) 5
健康Video
【穴按愈健康】「大姨媽」來了！教你3招對抗女人最痛 5
論盡中港台 ． 岑逸飛
「損富補貧」的理財之道 4 新文章
綠路閑人 ． lolo
路路尋開心之打牌見人心 4
陶冬天下 ． 陶冬
鶴周期 新文章
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 2
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 7
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊