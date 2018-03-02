《美元走勢－羅明立》美匯續跟美股背馳，倘爆貿易戰美元或再向下

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒３０ １０５﹒７０ １０５﹒７９

歐元╱美元 １﹒２２８８ １﹒２２６１ １﹒２２７９

英鎊╱美元 １﹒３７９３ １﹒３７６６ １﹒３７８９

美元╱瑞郎 ０﹒９４２４ ０﹒９３８６ ０﹒９３８９

美元╱港元 ７﹒８２９４ ７﹒８２５６ ７﹒８２８７

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《美元走勢》美國昨日（１日）公布的數據理想，２月ＩＳＭ製造業指數意外回升至

６０﹒８，逼近１４年高位；１月核心ＰＣＥ物價指按月升幅加快至０﹒３％，符合預期；１月

個人收入續升０﹒４％，已連升７個月，高於預期。

美國總統特朗普周四宣布，下周開始會對鋼材等徵後進口關稅，稅率高達２５％，此舉會引

起貿易夥伴的不滿，引發貿易戰。另外，美聯儲主席鮑威爾在參議院講話時，較早前有所收斂，

市場解讀為就加息預期降溫。不過市場仍然相信美聯儲加息步伐加快，加上貿易關係轉趨緊張，

影響全球股市表現，昨日歐美股市皆跌。美匯則繼續跟美股背道而馳，一度逼近９１，不過高位

有獲利回吐，加上歐洲有消息指央行或在下周商討貨幣政策微調的可能性，歐元在１﹒２１５０

附近急彈超過１００點，美匯則回軟９０﹒２附近。

美元在貿易戰的陰影下再次走弱並不出奇，而美國的貿易伙伴到底如何回應美國增加關稅，

是今後要注意的事項。一旦爆發貿易戰，必會影響美國的進出口，美元匯價便很大機會再下行。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒２０ １０４﹒８０ １０６﹒６０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２３０ １﹒２３５０ １﹒２１９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

