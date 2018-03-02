《再戰明天》十三屆人大會議周一展開，內地公布財新服務業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２日專訊》第十三屆人大會議下周一（５日）展開，內地公布２月財新服務

業ＰＭＩ。



＊第十三屆人大會議開幕，意大利舉行大選＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：３０ａｍ，歐盟執委會主席賈克發表演講。明日

，中國全國政協十三屆一次會議在北京召開。

下周日（４日），意大利舉行大選。

德國社會民主黨（ＳＰＤ）公布是否與梅克爾領導的保守派陣營組成新聯盟的投票結果。

下周一（５日）中國第十三屆全國人民代表大會第一次會議在北京召開。



＊內地公布２月財新服務業採購經理人指數＊



在數據方面，下周一早上８：３０ａｍ，澳洲公布１月建築許可，月率料由下滑２０％逆轉

為上升３％；年率跌幅料由５﹒５％收窄至１﹒９％。

９：４５ａｍ，中國公布２月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５４﹒７降至

５４﹒３。



＊德法公布服務業採購經理人指數＊



下午４：００ｐｍ，台灣公布１月工業生產，年率料由１﹒２％升上４％。４：５０ｐｍ，

法國公布２月服務業採購經理人指數，料由５９﹒２降至５７﹒９；綜合採購經理人指數料由

５９﹒６降至５７﹒８。４：５５ｐｍ，德國公布２月服務業採購經理人指數。



＊九倉和光大派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：九龍倉置業（０１９９７）、中國光大國際

（００２５７）、彩星玩具（００８６９）和利福國際（０１２１２）。（ｈｏ）

