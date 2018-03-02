《小傳日記》侵侵大搞貿易戰，魚缸心驚又膽戰！

《小傳日記》噚日（１日）小傳先提過，最近好淡友爭持得好激烈，好友噚日攞晒彩之後，

今日（２日）到淡友不客氣出擊。查實魚缸今日嘅腳軟，主要都係源自於花旗。總統侵侵話，要

對鋼鋁進口徵收關稅，結果惹來眾議，美匯指數下跌，花旗三大指數亦都大跌，結果震盪波及到

太平洋嘅另一面。東瀛、神州、香江魚缸都無一倖免。今朝魚缸一開波就唔見４３３點，之後半

日跌幅最多擴至５６６點低見３０４７７點。不過時值藍戰士陣營今日收市後就會變動，連國貨

佬都會執一執位，結果祖國移動（００９４１）午市升返上去，然後ＱＱ跌幅亦都收窄返少少，

令淡友縮一縮，魚缸亦都跌少咗，最終收報３０５８３點，唔見１﹒５巴仙或４６０點。主板成

交１２６０億銀。

國貨就無咗２２４點或１﹒８巴仙報１２２０３點。Ａ場就跪低１９點或０﹒５９巴仙，報

３２５４點。



＊無懼貿易戰鋼佬奮力戰，信行被降級險企眼濕濕＊



侵侵掀起貿易戰，有缸友擔心神州同地球各國會反擊，不過鋼材佬今日又唔見有咩大震盪。

發盈喜嘅西王特鋼（０１２６６）唔見逾１巴仙，報１﹒６２銀。馬鞍山鋼鐵（００３２３）就

只係唔見近５巴仙，報４銀。江西銅（００３５８）腳軟２巴仙，報１２銀。

信行（００９９８）被瑞信降評級到「跑輸孖屐」，加上又有傳阿爺資管新規即將實施，消

息推低一班神州錢莊。信行腳軟逾４巴仙，報５﹒５３銀。建行（００９３９）、工行

（０１３９８）就分別唔見近３巴仙、２巴仙，報８銀、６﹒６７銀。另外，阿爺又將Ｄ險企分

類，監管咁鬼多，缸友乘機沽沽保險佬，太保（０２６０１）、平保（０２３１８）分別唔見近

２巴仙及逾２巴仙，報３８﹒２銀、８２﹒７銀。



＊藍戰士執位九倉拜拜啦，國指大執位惟隨市跪低＊



藍戰同國貨指數收市後大執位，被剔出藍戰士之列嘅九倉（００００４），今日腳軟逾２巴

仙，報２９﹒２銀。另外，排隊攞埋國貨身份證嘅ＱＱ尾市跪低逾２巴仙，報４３６銀；中海油

（００８８３）唔見逾１巴仙，報１１﹒１銀；祖國移動（００９４１）唔見０﹒４１巴仙，報

７２﹒６銀；恆安（０１０４４）靠穩，報７６﹒６銀；潤地 （０１１０９）就腳軟２巴仙，

報２７﹒４５元。而新加入國貨之列嘅眾安（０６０６０），收市前一度飛上７０蚊樓上，高見

７０﹒６銀，但收市就碌低１巴仙報６８﹒８銀，表現同被剔除國貨之列嘅中鐵健

（０１１８６）一樣，都係唔見１巴仙報８﹒２７銀。

剔出恆生綜合大中型股指數嘅金利豐（０１０３１），就調頭回落逾１巴仙，報４﹒７銀。

閱文（００７７２）獲納入恆生綜合大中型股指數，但都唔見２巴仙，報７６﹒１５銀。



＊港所傳併購跟市跌低收，煤價跌得甘電佬好開心＊



市場有消息就話，生發發（００３８８）有意收購以色列ＴＡＳＥ交易所，如果真係屬實嘅

話，將會係之前收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）之後，再次自動出擊尋求海外併購！雖然生發發

有中金繼續俾４００蚊嘅「他屐」，可惜今日都係要跟住魚缸腳軟，碌低近２巴仙，報

２８５﹒８銀。

港口煤價跌穿每噸７００人仔，刺激一眾電力佬逆市飛起。要數最出位，就要提到華能國際

（００９０２）喇，跳起近２巴仙，報５﹒０７銀，係是日最叻仔嘅國貨佬。街坊潤電

（００８３６）都唔弱，衝前０﹒４巴仙，報１３﹒６８銀，做埋第二勁嘅藍戰士。不過唔係每

位電力佬都受惠咁多，龍源電力（００９１６）無升跌，報５﹒２元。

另一邊廂，煤佬就梗係無晒心機，兗州煤業（０１１７１）早前仲被大摩評價話估值唔平，

今日向下跪低７巴仙，報１０﹒９８銀，慘。



＊善樂今復牌升幅好鬼大，金利飆四成美固亦好勁＊



善樂（０１６６０）表現好威威，約１巴仙溢價控股權易手，畀喺中國做物業發展同商業投

資嘅深圳兆邦基集團，涉３﹒１億銀，今日復牌之後狀態大勇，連跌市都唔驚，跳高近１５巴仙

，報０﹒５５銀。

創業板股股份亦跑出，金利通（０８２５６）同美固科技（０８３４９）兩個包辦今日收市

表現最佳魚毛，金利通仲曾經爆升逾１倍，雖然之後升幅收窄至近４４巴仙，報０﹒０５９銀，

仍為最打得魚毛；美固科技亦彈起２１巴仙，報７﹒６銀，為第二最打得。假期愉快！請請！



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