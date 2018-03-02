  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2018 11:23

《真知灼見－溫灼培》憂貿易戰資金轉至美元日圓避險

　　《真知灼見》美國總統特朗普昨晚（１日）宣布，將於下周正式宣布對入口鋼材及鋁分別徵
收２５％及１０％額外關稅以保護美國國內相關行業。雖然在他發言後，美國白宮指有關徵收關
稅的細節尚未落實，但是相信下周推出的機會相當高。中國、歐盟及加拿大已表明會對美國作報
復行動，金融市場擔心國際貿易戰一觸即發，環球股市下挫，資金大舉轉返美元及日圓避險。相
反，與環球股市走勢較相近的商品貨幣則遭拋售。當中由於澳洲主要出口鐵礦石，是製造鋼材的
主要原料，及拿加大隨時可能直接捲入貿易戰中，澳元及加元匯價更是首當其衝遭拋售。

＊保護主義陸續上演，鞏固美企利益＊

　　雖然有部分國會議員，包括白宮首席經濟顧問科恩表態反對特朗普對入口鋼材及鋁徵重關稅
，但筆者相信特朗普在此事件上不會輕易轉變。特朗普在大選時便提出要重建美國貿易及要求美
國企業把海外生產線搬回美國。現在他已成功推行減企業稅以鼓勵企業把海外資金掉回美國。相
信下一步他將要鞏固美國企業在當地的利益。所以筆者擔心，保護主義將在美國陸續上演。而最
終爆貿易戰將是在所難免。而貿易戰一旦爆發，提防過去良好的環球經濟及投資增長勢頭將受損
。此點建議大家投資者不要掉以輕心。

＊投資氣氛一旦倒退，日圓升勢明顯＊

　　當中，筆者建議大家可把焦點放在日圓匯價上。日圓本身匯價一直落後。就整個２０１７年
而言，各主要貨幣兌美元均見上升，當中歐元相對美元便累升了１４％。而不少主要亞洲貨幣如
南韓圜、泰銖及新加坡元兌美元也分別累升７﹒５％至１１％不等。相反，日圓於２０１７年全
年只升了約４％。所以日圓本身可謂是大落後，可有較大上升空間。假使環球經濟一旦逆轉，投
資氣氛倒退，驅使資金轉返日圓避險，料日圓的升勢可更見明顯。假使美元跌穿１０５日圓後，
從圖表分析不排除美元下一步要下試１０２日圓；相反，如貿易戰一旦爆發，建議避開商品貨幣
、歐元及黃金。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情02/03/2018
新界東6人混戰 范國威鄧家彪看高一線
香港政情02/03/2018
九龍西焦點落在DQ主角姚松炎與建制新星鄭泳舜
香港政情02/03/2018
港島選區料為民主派區諾軒與建制派新民黨陳家珮之爭
生財有道02/03/2018
魚缸太chok點算好? 全新HV2幫到你!
國際動態02/03/2018
【意國大選】普遍預期無政黨取過半數席位 貝盧斯科尼將成造王者
生財有道02/03/2018
【嚟緊炒D乜－高鑫零售】阿里巴巴概念十足十 前景一片光明?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 16
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 2
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？
小薯茶水間 NEW
【10大啜核金句】7月再開棟篤笑！黃子華論盡打工仔心聲 5
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
巴菲特的智慧
健康解「迷」
【腰背痛的警示】驚嚇！原來和強直性脊椎炎、癌症有關？ 3
星座命理
【我要瘦下來】最易減肥的3個星座，有你嗎？ 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
「估市」何其艱難？！
第一桶金 ． 方元
【4321法則】如何教子女安排利是錢？
足球俱樂部 ． 主教練
曼城氣盛 應取聯賽杯　雲加保守 靠運氣打救
What's On
【日牌時尚眼鏡】Zoff 登陸九龍灣！Disney Collection率先睇＋買一送一優惠劵 3
美女中醫 ． 譚莉英
【中醫治流感】春天流感高峰期，薄荷梨粥防疫清熱 4
容我細說 ． 容海恩
為何要將電競納入體育項目？ 6
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【心靈篇】給狗年犯太歲的人：一切都是最好的安排 新文章
Talk Of The Town
「超人腰帶」被女友丟棄 港男嬲爆 (晴報) 5
健康Video
【穴按愈健康】「大姨媽」來了！教你3招對抗女人最痛 5
論盡中港台 ． 岑逸飛
「損富補貧」的理財之道 4 新文章
綠路閑人 ． lolo
路路尋開心之打牌見人心 4
陶冬天下 ． 陶冬
鶴周期 新文章
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 2
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 7
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊