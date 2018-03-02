《真知灼見－溫灼培》憂貿易戰資金轉至美元日圓避險

《真知灼見》美國總統特朗普昨晚（１日）宣布，將於下周正式宣布對入口鋼材及鋁分別徵

收２５％及１０％額外關稅以保護美國國內相關行業。雖然在他發言後，美國白宮指有關徵收關

稅的細節尚未落實，但是相信下周推出的機會相當高。中國、歐盟及加拿大已表明會對美國作報

復行動，金融市場擔心國際貿易戰一觸即發，環球股市下挫，資金大舉轉返美元及日圓避險。相

反，與環球股市走勢較相近的商品貨幣則遭拋售。當中由於澳洲主要出口鐵礦石，是製造鋼材的

主要原料，及拿加大隨時可能直接捲入貿易戰中，澳元及加元匯價更是首當其衝遭拋售。



＊保護主義陸續上演，鞏固美企利益＊



雖然有部分國會議員，包括白宮首席經濟顧問科恩表態反對特朗普對入口鋼材及鋁徵重關稅

，但筆者相信特朗普在此事件上不會輕易轉變。特朗普在大選時便提出要重建美國貿易及要求美

國企業把海外生產線搬回美國。現在他已成功推行減企業稅以鼓勵企業把海外資金掉回美國。相

信下一步他將要鞏固美國企業在當地的利益。所以筆者擔心，保護主義將在美國陸續上演。而最

終爆貿易戰將是在所難免。而貿易戰一旦爆發，提防過去良好的環球經濟及投資增長勢頭將受損

。此點建議大家投資者不要掉以輕心。



＊投資氣氛一旦倒退，日圓升勢明顯＊



當中，筆者建議大家可把焦點放在日圓匯價上。日圓本身匯價一直落後。就整個２０１７年

而言，各主要貨幣兌美元均見上升，當中歐元相對美元便累升了１４％。而不少主要亞洲貨幣如

南韓圜、泰銖及新加坡元兌美元也分別累升７﹒５％至１１％不等。相反，日圓於２０１７年全

年只升了約４％。所以日圓本身可謂是大落後，可有較大上升空間。假使環球經濟一旦逆轉，投

資氣氛倒退，驅使資金轉返日圓避險，料日圓的升勢可更見明顯。假使美元跌穿１０５日圓後，

從圖表分析不排除美元下一步要下試１０２日圓；相反，如貿易戰一旦爆發，建議避開商品貨幣

、歐元及黃金。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

