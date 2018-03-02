《股市一周》加息預期升溫全球貿易戰醞釀，港股本周挫６８３點

《經濟通通訊社２日專訊》外圍動向成本周主導港股其中一個重要因素，美國聯儲局新任主

席鮑威爾於本周二（２月２７日）暗示今年加息四次，而美國總統特朗普宣布，下周將向進口鋼

材及鋁材徵關稅，為環球股市再添暗湧，港股本周終結連升兩周升勢，跌６８３點。

本周一（２月２６日）受惠於美國十年期債息回落帶動美股反彈，港股跟隨外圍升２３１點

。本周二（２月２７日）為期指結算日，友邦（０１２９９）於開市前放榜，全年新業務價值增

長稍高於市場預期，帶動股價全日急升近４％，惟Ａ股尾市跌幅突擴至逾１％，令港股全日跌

２２９點。

聯儲局新任主席鮑威爾鷹派言論，市場因而相信今年將加息４次，刺激美國十年期債息重上

２﹒９厘，加上中國２月製造業ＰＭＩ回落５０﹒３低於市場預期，港股本周三（２月２８日）

急挫４２３點。

本周四（１日）港股通結束連續兩日的淨流出，錄得淨流入逾３２億元人民幣，北水大舉掃

入騰訊（００７００），全日急升逾３％，港股先跌後反彈１９９點。

不過，港股今日未能延續昨日升勢，鮑威爾雖淡化鷹派言論，指出工資及通脹未有升溫跡象

，但特朗普宣布下周起會對進口鋼材及鋁產品徵收關稅，美股全線急挫後繼而拖累港股，全日急

挫４６０點，報３０５８３點。

總結本周，恆指共累跌６８３點或２﹒１９％。日均成交１２７４﹒３４億元，按周增

１８﹒９２％。國指則累跌５３１點或４﹒１７％，報１２２０３點。



＊高息股成資金避風港，中資金融股續捱沽＊



資金本周流入收息股避險，領展（００８２３）日前宣布完成出售１７項物業，本周累漲

５﹒５２％，為升幅最大藍籌，收報６８﹒８元。電能（００００６）本周累升４﹒０３％，收

報６８﹒３５元。九置（０１９９７）升３﹒８２％，收報５３元。

國家統計局本周發布１月７０大中城市商品住宅銷售價格數據，一線城市新建商品住宅銷售

價格按年由升轉跌，為３２個月以來首現負增長，內房股持續受壓，潤地（０１１０９）全周挫

８﹒０４％，為全周跌幅最大藍籌，收報２７﹒４５元。碧桂園（０２００７）則緊隨其後，跌

７﹒３１％，收報１３﹒９４元。

資源股本周捱沽，今日更有消息指，港口５５００大卡動力煤最低報價已跌穿７００元╱噸

大關，神華（０１０８８）累挫７﹒０７％，報２１﹒７元。

電力股獲資金追落後，加上煤價有下滑跡象，華能國際（００９０２）累升７﹒８７％，為

本周升幅最大國指成分股，收報５﹒０７元。國藥（０１０９９）則緊隨其後，累漲４﹒８２％

，收報３４﹒８元。

市傳資管新規即將出台，中資金融股本周反覆偏軟，信行（００９９８）遭瑞信降評級，全

周累挫８﹒４％，為表現最差國指成份股，收報５﹒５３元。新華保險（０１３３６）則累跌

７﹒６％，為跌幅第二大國指成份股，收報４５元。（ｔｔ）

