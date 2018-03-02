建行藍籌包尾，港股收３０５８３點挫４６０點，成交逾１２６０億

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾昨日（１日）淡化鷹派言論後，總統特朗

普又表示將對鋼鋁進口徵收關稅，市場擔心不久會爆發貿易戰。

美國股市急挫，拖累港股今早低開４３３點，其後騰訊（００７００）偏軟、多隻中資金融

股走低，港股半日最多跌５６６點低見３０４７７點。午後跌幅收窄，而恆指收市後換馬，港股

最終收報３０５８３，挫４６０點或１﹒４８％，主板成交１２６０﹒３６億元，較上日增加約

１０％。

國企指數報１２２０３，跌２２４點或１﹒８１％。上證綜合指數報３２５４，跌１９點或

０﹒５９％。



＊九倉剔出恆指，騰訊即將納入國指股＊



特朗普對鋼鋁進口徵收關稅，市場擔心中國或會反擊。馬鋼（００３２３）收跌４﹒７６％

，報４元；重鋼（０１０５３）跌４﹒３５％，報１﹒５４元；西王特鋼（０１２６６）發盈喜

，惟其後倒跌１﹒２２％，報１﹒６２元。

九倉（００００４）收市後被剔出恆指成分股，收跌２﹒３４％，報２９﹒２元。恆指公司

早前宣布，共１０隻紅籌及民企被選進加入國指，其中，騰訊（００７００）跌２﹒４６％，報

４３６元；中海油（００８８３）跌１﹒４２％，報１１﹒１元；中移動（００９４１）跌

０﹒４１％，報７２﹒６元；恆安國際（０１０４４）跌０﹒６５％，報７６﹒６元；潤地

（０１１０９）跌１﹒７９％，報２７﹒４５元。

金利豐（０１０３１）下周一（５日）起剔出恆生綜合大中型股指數，跌１﹒４７％，報

４﹒７元。閱文（００７７２）獲納入恆生綜合大中型股指數，收跌１﹒５５％，報７６﹒１５

元。



＊電能冠藍籌，建行藍籌包尾＊



全日僅得６隻藍籌股錄升幅，其中，電能（００００６）成避險股，全日升１﹒７９％，報

６８﹒３５元，表現最佳藍籌股；長江基建（０１０３８）升０﹒３８％，報６５﹒９元；潤電

（００８３６）升０﹒４４％，報１３﹒６８元。

信行（００９９８）遭瑞信指受累內地影子銀行監管措施影響，被降至跑輸大市，全日跌

４﹒１６％，報５﹒５３元。儘管瑞信唱好四大內銀股，惟建行（００９３９）仍隨市跌

２﹒６８％，報８元，為全日表現最佳恆指股；農行（０１２８８）跌２﹒０４％，報４﹒３３

元；工行（０１３９８）亦跌２﹒０６％，報６﹒６７元；中行（０３９８８）軟０﹒９４％，

報４﹒２元。（ｇｖ）

