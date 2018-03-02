《經濟通通訊社２日專訊》政府刊憲，公布從特區授勳及嘉獎名單，剔除前政務司司長許仕
仁和新地前聯席主席郭炳江，亦同時撤銷許仕仁和郭炳江的太平紳士委任。
二人於２０１４年被高院裁定「串謀公職人員行為失當」和「串謀向公職人員提供利益」等
罪名成立，曾向終審法院申請終極上訴，要求推翻罪名，但終審法院駁回上訴。（ｃｗ）（ｚｚ
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02/03/2018 13:35
許仕仁和郭炳江被撤除勳銜及撤銷作為太平紳士的委任
《經濟通通訊社２日專訊》政府刊憲，公布從特區授勳及嘉獎名單，剔除前政務司司長許仕
仁和新地前聯席主席郭炳江，亦同時撤銷許仕仁和郭炳江的太平紳士委任。
二人於２０１４年被高院裁定「串謀公職人員行為失當」和「串謀向公職人員提供利益」等
罪名成立，曾向終審法院申請終極上訴，要求推翻罪名，但終審法院駁回上訴。（ｃｗ）（ｚｚ
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